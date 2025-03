El juez cita a Begoña Gómez como investigada el 5 de julio

El juez Juan Carlos Peinado ha tomado este martes la decisión de citar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio a ... las 10 de la mañana. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid formaliza así la imputación de la esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en las diligencias abiertas por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Lo hace a escasos cinco días de celebrarse las elecciones europeas, el próximo domingo.

Peinado da el paso tras recibir el aval del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid que vio el recurso de la Fiscalía para archivar la causa. Una resolución conocida la semana pasada que no solo rechazó la petición del Ministerio Público, sino que apreció indicios delictivos para seguir adelante con las diligencias de investigación.

El respaldo de los tres magistrados del tribunal de apelación se ciñó, eso si, en la necesidad de que el juez Peinado aclarase la relevancia penal de unos hechos concretos: las relaciones empresariales entre Begoña Gómez, en su condición de consultora, y Juan Carlos Barrabés, contratista de la administración pública.

Sin embargo, la sección penal admitió que en su valoración jurídica no se incluyeron las conclusiones del informe que la UCO de la Guardia Civil, unidad investigadora, remitió al juzgado y en el que no encontró indicios de tráfico de influencias en estas relaciones comerciales. El tribunal alegó que el juez no había valorado aún este informe.

En su auto de citación, Peinado justifica además la declaración de Begoña Gómez para completar una instrucción «lo más ágil posible» y dar cumplimiento así al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) sobre los plazos de la investigación judicial.

Del mismo modo, fija para el viernes 5 de julio el interrogatorio de la investigada, acompañada de su abogado y con la presencia del resto de las partes personadas, entre ellas la representación legal de Vox, de Manos Limpias o del Movimiento de Regeneración Política de España, después de escuchar a seis testigos en su juzgado, entre ellos al empresario Barrabés.

Testificales un domingo de guardia

Precisamente, este martes el juez Peinado comunicó el aplazamiento de las testificales de cinco personas previstas para este jueves y las ha fijado en un día bastante inusual, el domingo 16 de junio, aprovechando su guardia de detenidos de fin de semana en los juzgados ordinarios de Madrid.

El instructor ha avisado a los comparecientes que el horario de las testificales «dependerá de la incidencia del servicio» de guardia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Madrid. El motivo del aplazamiento de las comparecencias se debe a que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no podía acudir este jueves porque está personado en el juicio del 'caso Nummaria', que se celebra desde este martes en la Audiencia Nacional y que afecta a los actores Imanol Arias y Ana Duato.

Así las cosas, quedan fijadas para el 16 de junio las declaraciones del consejero delegado de la entidad pública Red.es, David Cierco; del que fuera director general de esta compañía pública, Alberto Martínez Lacambra; del economista y abogado de Innova Next SL, Luis Antonio Martín Bernardos; del director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, empresa adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

La denuncia del pseudosindicato Manos Limpias que originó las diligencias judiciales señala a Red.es por varios contratos en los que resultó adjudicataria la UTE formada por Innova Next, perteneciente al grupo del empresario Juan Carlos Barrabés, y la sociedad The Valley para la ejecución de un servicio de formación para el empleo en la economía juvenil, por 3 y 2,8 millones de euros respectivamente (IVA incluido). También se le adjudicó un servicio de formación para las personas desempleadas en la economía digital por 4,4 millones.

Barrabés es el empresario vinculado al máster que la mujer de Sánchez dirigió en la Universidad Complutense. Considerado un gurú del comercio online, asesora a empresas tecnológicas y entidades bancarias y gestiona material deportivo. El juez investiga, en concreto, la influencia de Begoña Gómez en sendas cartas de recomendación en favor de Barrabés dentro del procedimiento administrativo para acceder a los citados contratos otorgados por Red.es. Unos hechos que para la Guardia Civil no tienen relevancia penal.