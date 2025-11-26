HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pedro Sánchez y Antonio Hernando en el Congreso Efe

El juez del 'caso fontanera' cita a Santos Cerdán y a Antonio Hernando

El juez Zamarriego también llama a interrogar a los empresarios Haymlyn y Del Rivero

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:14

Arturo Zamarriego, el juez del denominado 'caso fontanera', quiere aclara hasta qué punto Leire Díez tenía o no apoyo o consentimiento de Ferraz para sus ... maniobras con el fin de torpedear las investigaciones judiciales y policiales que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

