El juez exige a la Complutense los currículums de todos los directores de cátedra para compararlos con el de Gómez

Nueva batería de diligencias del juez Juan Carlos Peinado en el 'caso de Begoña Gómez' con el nacimiento de la cátedra extraordinaria de Transformación Competitiva de la mujer de Pedro Sánchez como centro de sus pesquisas. El juez de instrucción número 41 de Madrid ha ... pedido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) toda la documentación sobre las otras 34 cátedras extraordinarias que existen en el centro académico para comparar su composición y origen con la de Gómez.

En concreto, en su oficio, el instructor reclama a la Complutense los «convenios de fundación de todas las cátedras extraordinarias» que se han creado en esa universidad madrileña y los «currículums vitae de los directores y codirectores» de esos magisterios.

La providencia en la que ordena a la Complutense facilitarle toda esa información y en la que también se reclama a está fechada el pasado martes 30 de julio, el mismo día en el que Peinado acudió a Moncloa para interrogar como testigo a Pedro Sánchez sobre las actividades de su esposa y la misma jornada en la que el presidente se negó a testificar y acto seguido se querelló contra el juez por prevaricación por prohibirle que testificara por escrito en este proceso.

La reclamación de información adicional a la universidad para la que sigue trabajando la mujer del jefe del Gobierno confirma que Peinado sospecha de irregularidades en la puesta en marcha de esta cátedra en otoño de 2020, poco después de que Gómez mandara llamar a Moncloa al rector de la UCM, Joaquín Goyache, y le instara a crear esa cátedra para que fuera dirigida por ella misma. Goyache, que ha pasado de testigo a imputado en este procedimiento, el pasado lunes en su declaración, ahora como investigado, negó cualquier trato de favor.

Ninguna otra

El instructor Juan Carlos Peinado ha pedido toda la información sobre las cátedras extraordinarias de la UCM, pero la respuesta ya es conocida porque está publicada por el propio portal de transparencia de la Universidad; la de Gómez es la única de las 35 cátedras extraordinarias de la Complutense que tiene un director que no es licenciado. Todas las demás, están dirigidas por licenciados (profesores titulares de la Universidad, doctores o catedráticos de reconocido prestigio). Y no solo eso: ninguna otra cátedra de esta naturaleza esta 'codirigida', una estratagema para sortear la prohibición de que una persona sin carrera estuviera al mando (en solitario) de una cátedra.

El juez, que también reclama a la Complutense copia del «contrato laboral realizado entre IE África Center y la investigada», no obstante en su nueva batería de diligencias también pide información ajena a la universidad. En particular, reclama a la Fundación Deporte Joven los contratos con Innova Next S.L.U.». Se trata de la empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a Gómez a montar la cátedra bajo sospecha, y al que Begoña Gómez recomendó con dos cartas para concursos de la administración central por valor de más de 10 millones de euros y que éste acabó ganando.