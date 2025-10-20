Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

La decisión de la justicia de abrir una investigación para determinar si Cerdán mintió en sede parlamentaria, un delito castigado con hasta un año de cárcel, cobra especial relevancia porque se produce solo unos días antes de que Pedro Sánchez comparezca ante esta misma comisión, a la que está citado el próximo 30 de octubre.

Básicamente, en su comparecencia parlamentaria, el entonces secretario de Organización del PSOE negó haberse visto o reunido con Koldo García desde que éste fuera detenido el 20 de febrero de 2024. También sostuvo que todos sus contactos con el exasesor de José Luis Ábalos habían sido poco menos que esporádicos. Estas afirmaciones fueron desmentidas por el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el pasado junio al instructor del Supremo Leopoldo Puente, que dio lugar al encarcelamiento automático de Cerdán. En ese documento se recogían multitud de audios de Koldo en los que Cerdán dirigía el supuesto reparto de mordidas entre el propio García y José Luis Ábalos procedentes del presunto amaño de obras públicas.

La jueza dice haber constatado una «desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado». «Esa desviación –afirma la instructora– resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, faltando Santos Cerdán en su testimonio cuando declaró que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023, que no tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, que no habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas, y que no habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García».

Para la jueza madrileña, «el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil» de junio «revelaría lo contrario», a lo que Santos Cerdán dijo ante la comisión de la Cámara alta. Es por ello, que la instructora decide tramitar la querella de Hazte Oír acusación también el Supremo contra Cerdán, Ábalos y García- porque «un archivo en este momento procesal resultaría precipitado por los fundamentos expuestos».

La primera diligencia de la magistrada Montaño es dirigirse al Congreso de los Diputados para que le confirme que el exmano derecha de Sánchez en el PSOE ya ha dejado de ser parlamentario, tal y como ya consta en autos. Se trata de un paso previo para imputarle formalmente por un delito contemplado el artículo 502.3, que establece que el que «convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».