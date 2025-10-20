HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación en el Senado Jaime García

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  5. 5 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  6. 6

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  7. 7

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  8. 8

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  9. 9 Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda
  10. 10

    Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez