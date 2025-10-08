El juez ofrece a Koldo García revelar el origen de los audios incriminatorios

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha rechazado la última petición del exasesor ministerial Koldo García para que le devolvieran ... sus dispositivos intervenidos en su domicilio de Alicante en febrero de 2024. Unos hallazgos que dieron un giro radical a la causa por la presencia de grabaciones incriminatorias que, en buena medida, supusieron el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán el pasado 30 de junio, acusado de dirigir una trama de comisiones irregulares por la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes.

En una providencia, el instructor Puente incide en que el análisis de la «ingente cantidad de documentación» hallada en estos dispositivos continúa, al tiempo que ha recordado a la defensa que el próximo 16 de octubre podrá ofrecer «cualquier explicación o hipótesis alternativa» a la autoría de las citadas grabaciones a José Luis Ábalos o Santos Cerdán. Ese día está citado de nuevo Koldo García en el Supremo tras conocerse el último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del extitular de Transportes entre 2018 y 2021.

El juez responde así a un reciente escrito de la abogada de García en el que acusó a la Unidad Central Operativa (UCO) de realizar «inferencias» y «conjeturas» al señalar la existencia de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido, más de 95.000 euros, que el exasesor ministerial gestionaría para Ábalos como una suerte de cajero personal.

En ese contexto, la defensa volvió a reclamar al magistrado que le devolvieran los móviles que la UCO tiene en su poder desde febrero de 2024, cuando registró su domicilio, para poder «contradecir, contextualizar y desvirtuar las inferencias e imputaciones» de los agentes. Sin embargo, Puente reitera ahora que «la verdaderamente ingente cantidad de documentación y terminales informáticos y telefónicos intervenidos en el procedimiento impone la realización por parte de los investigadores de una muy ardua tarea» de análisis que no ha concluido, por lo que rechaza entregárselos, aunque apostilla que «se hará tan pronto como resulte posible».

En la misma línea, responde a García que «tampoco ha sido factible todavía la entrega de copias clonadas completas de los terminales intervenidos, en la medida en que ni la información que contienen ha sido todavía enteramente analizada, ni se ha dispuesto del tiempo suficiente para ello».

«Tiempo que no solo sería el necesario para proceder a la copia de todos y cada uno de los dispositivos, sino también el preciso para realizar las labores de expurgo, o sujeción a conocimiento reservado del resto de las partes, de aquella información que, contenida en los mencionados dispositivos, pudieran hacer referencia a aspectos, en principio ajenos al procedimiento, y que pudieran concernir al ámbito de privacidad de los propios titulares de los terminales o de terceros», añade el magistrado.

Suspensión de la causa

También rechaza la petición subsidiaria de García de que la causa quedara en suspenso hasta que se le devolvieran sus dispositivos, subrayando que «ni existe precepto legal que autorice la interesada suspensión, ni resulta en absoluto necesario para garantizar el derecho de defensa de la parte».

En este sentido, destaca que ninguno de los indicios por los que está imputado Koldo le «resulta desconocido». «Al contrario, y por lo que a los referidos informes policiales respecta, todos y cada uno de ellos se sustentan en informaciones que, cuando procedentes de los mencionados terminales -muchas otras proceden de distintas fuentes de información- no solamente se consignan y describen, sino que se reproducen también en los informes referidos», detalla.

A ello suma que García está citado para volver a declarar el próximo 16 de octubre, ocasión en la que le indica que «podrá ofrecer, si así lo considerase de interés, cualquier explicación o hipótesis alternativa a las que se contienen en los mencionados informes policiales, con referencia, si ese es también su deseo, a cualesquiera otros mensajes que pudieran hallarse en sus propios terminales telefónicos u otros dispositivos, cuya eventual existencia procedería lógicamente a comprobarse».