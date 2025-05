Dimite la diputada de Más Madrid señalada por encubrir a Errejón

A. A Madrid Viernes, 25 de octubre 2024 | Actualizado 26/10/2024 00:25h. Comenta Compartir

El 'caso Errejón' salpica ya a una diputada de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, quien además ejerció como jefa ... de gabinete del ex portavoz de Sumar y a quien han cesado de sus «responabilidades» y han «exigido» su dimisión. Se trata de Loreto Arenillas, quien supuestamente habría contactado con una joven que denunció en redes sociales que Íñigo Errejón la habría realizado tocamientos sin su consentimiento durante un concierto en Castellón celebrado en junio de 2023, aunque esta, a través de un comunicado en redes sociales ha negado su implicación. La joven denunció el presunto abuso en un tuit, si bien después lo borró. «El pasado sábado 17 de junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión», señaló a través de su mensaje en la red social X.

Un relato que ha corroborado la formación que encabeza Mónica García. «Hace un año la diputada de Más Madrid Loreto Arenillas tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón por el cual una mujer le acusó de tocarle el culo», aseguran en un comunicado lanzado a última hora de la tarde de este viernes. Una explicación que continúa señalando que «a título personal» inició un «proceso de mediación» y que no informó al partido «de las acusaciones o del proceso». Sin embargo, Arenillas denuncia que ha sido objeto de «una inmensa campaña de mentiras», tratada como un «chivo expiatorio» y que no tenido la «ocasión», por parte de su grupo parlamentario de «explicarse». Señala que en junio de 2023, cuando supuestamente se produjeron estos hechos, «no era jefa de gabinete ded Íñigo Errejón». No obstante, asegura que puso «en concimiento de la entonces secretaria de organización y la responsable de feminismos» y que fueron estas personas las que decidieron «no elevar la información a los órganos del partido». Una mediación que, según cuenta la afectada: «Hacia el final de la conversación, ella me estaba diciendo que cada uno tenía su manera de solucionar las cosas, que yo podía hacer lo que quisiese, pero que a ella personalmente el escarnio público no le parecía la manera más adecuada». Noticia relacionada Así fueron las 48 horas que noquearon a Errejón Tanto PSOE, PP y Vox han señalado directamente a Arenillas por estas informaciones e insistieron que todo aquel que tuviera conocimiento de los comportamientos de Errejón debe dimitir. Unas acusaciones que se exitienden directamente a Más Madrid, quienes aseguran que «las explicaciones que dio entonces no se corresponden con la realidad». Motivo por el cual han «exigido la dimisión de la diputada». Una decisión que solo puede realizar la propia diputada y que ha anunciado media hora después de que el partido compartiese el comunicado. Previamente, los de Mónica García han cesado a Arenillas «de todas sus responsabilidad y cargos en el partido» al tiempo que reconocen que la gestión de este caso «podrían y debían» haberlo hecho mejor. Arenillas finaliza su comunicado anunciando que ha «decidido abandonar el acta de diputada, el partido, y seguir luchando contra los abusos, incluido este del que estoy siendo objeto».

