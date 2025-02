Irene Montero señala que Yolanda Díaz pidió «gritando» su dimisión por la crisis del 'sí es sí'

La crisis por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' fue uno de los episodios que más tensiones internas generó en el ... Gobierno de coalición la pasada legislatura. Pero la pugna no solo se dio entre PSOE y Unidas Podemos, también dentro de los partidos que conformaban el sector morado del Ejecutivo. La que fuera entonces ministra de Igualdad, ahora eurodiputada de Podemos, Irene Montero, afirma ahora que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pidió «gritando» su dimisión debido a las consecuencias jurídicas de una norma que acabó con la rebaja de penas a cientos de condenados por agresión sexual.

Así lo expone Montero en 'Algo habremos hecho', un libro publicado por la editorial 'Navona' en el que la dirigente morada repasa su paso por el Gobierno de coalición la pasada legislatura y su trayectoria política hasta la actualidad.

La eurodiputada también asume que la decisión de proponer a Díaz como futura candidata electoral tras la salida del Gobierno del exlíder de Podemos Pablo Iglesias fue el «error político más grande» cometido por su formación en estos años.

En lo referente a la ley del 'solo sí es sí', Montero sostiene que la decisión de impulsar la reforma propuesta por el Ministerio de Justicia y «dejar caer a Igualdad» fue del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero quien «multiplicó la agresividad de los golpes» fue «Yolanda y quien junto con ella decidió que había que ponerse del lado del PSOE y aprovechar para intentar herir de muerte a Podemos».

Whatsapp cruzados

También asegura que el «momento sin duda más doloroso» para ella durante esos días con sus antiguos compañeros lo vivió con el actual diputado de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago, a quien atribuye que «veía bien» la propuesta del PSOE de volver al esquema penal anterior a la Ley 'solo sí es sí'.

El 1 de febrero de 2023, rememora la exministra, mantuvo una tensa conversación con Santiago, de quien sospecha que está negociando «en su nombre o en el de Díaz con el PSOE, al margen de Igualdad» y que cuando le planteó sus suspicacias éste le replicó que estaba «encastillada». Sin embargo, cuenta que recibió una serie de mensajes de WhatsApp del propio Santiago que había enviado «por error a la Montero equivocada» (la ministra de Hacienda María Jesús Montero), dandole cuenta de la conversación con ella. «Es la última vez que hablé con Enrique», remacha.

Montero ha asegurado, sin embargo, que su nuevo libro «no es un ajuste de cuentas» sino que está pensado, en sus palabras, para el presente y el futuro y para no caer en la resignación. En una entrevista este lunes en 'Catalunya Ràdio', Montero ha expresado que en el libro se ha callado muchas cosas y que, si no quería explicar algo, prefería guardarlo que decir alguna cosa que no fuera del todo cierta.

Montero ha explicado que la razón para escribir el libro es conjurar la «violencia política» sufrida por compañeros de su partido y, textualmente, darle la vuelta y reafirmar que han hecho las cosas bien.