La reforma legal del PSOE suscita estupor entre jueces y juristas: «Un traje a medida para Begoña»

Lourdes Pérez Madrid Viernes, 10 de enero 2025 | Actualizado 11/01/2025 01:10h.

La lectura de la proposición de ley registrada este viernes por el PSOE en el Congreso para reformar la Ley de Enjuiciamiento criminal y la ... del Poder Judicial a fin, entre otras cosas, de restringir la acción popular ante los tribunales, en plena tormenta por las causas que afectan al entorno personal, político e institucional del presidente Pedro Sánchez, ha suscitado estupor, cuando no indignación, entre magistrados y juristas y un recelo esta vez unánime entre las asociaciones judiciales. Un consenso sobre el posible impacto de la norma que no refiere tanto a la restricción de las acusaciones ejercidas por colectivos que no están concernidos directamente por los procedimientos -éste es un viejo debate en el ordenamiento jurídico español- y sí al alcance de las limitaciones, a los modos y las pretensiones últimas de los socialistas con su propuesta.

