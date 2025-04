El novio de Ayuso pide al Supremo que investigue una anotación sobre Begoña Gómez en la agenda de la fiscal de Madrid

El novio de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Tribunal Supremo que investigue una anotación sobre Begoña Gómez que guardaba en su agenda la fiscal ... jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Esa nota fue incautada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 30 de octubre en el registro del despacho de Rodríguez, quien -como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz- está imputada por revelación de secretos por supuestamente haber aireado los correos que intercambió el abogado Alberto González Amador, la pareja de la presidenta, con el fiscal que le acusaba de dos delitos contra Hacienda, Julián Salto.

La defensa de González Amador relata que en la agenda de Rodríguez, pegado en los espacios reservados a los días entre el 11 y el 13 de marzo de 2024 había un pos-it con la anotación manuscrita «Restaurante Manuel Becerra, Begoña Gómez Fernández». En su interrogatorio, la fiscal imputada explicó que se trataba de un recordatorio para tratar con uno de sus subordinados los casos del incendio de la pizzería Burro Canaglia el abril de 2023 en el que murieron tres personas y para tratar el «procedimiento en el que estaba inmersa» la mujer del presidente.

Sin embargo, los letrados del novio de Ayuso recuerdan que la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez que dio pie al caso no se presentó hasta el 9 de abril, casi un mes después de esa cita, y que el juez Juan Carlos Peinado no abrió las actuales diligencias previas hasta el 16 de abril de 2024, por lo que por entonces no había ninguna causa abierta contra la esposa del presidente.

«Un mes antes, el 11, 12 y 13 de marzo, no podía existir fiscal que diera cuenta del procedimiento en el que estuviera inmersa la señora Gómez por no existir tal procedimiento, por lo que, una vez más, las manifestaciones de la señora Rodríguez serían falsas», afirma el escrito presentado ante el instructor.

Por eso, la defensa de González Amador pide al juez Ángel Hurtado que reclame a la Fiscalía Provincial de Madrid la «fecha en la que fue designado fiscal encargado del procedimiento» abierto contra Begoña Gómez en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, así como la «identidad del mismo» o una «copia del decreto o resolución en la que se designara al anterior fiscal interviniente».

«Equipo Fortuny»

Más allá de la explicación por la nota manuscrita sobre la mujer de Sánchez, la defensa de González Amador denuncia ante el Supremo que Pilar Rodríguez también ha «mentido» en sede judicial sobre «el motivo y cómo llegan» a manos de Álvaro García Ortiz y del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, los documentos sobre la causa por doble fraude fiscal contra el novio de la presidenta autonómica.

Los letrados del empresario aseguran que los mensajes del chat denominado «equipo Fortuny» (en referencia a la calle donde se ubica la sede de la Fiscalía General del Estado) demuestran que fue Villafañe quien pidió «toda la documentación» sobre el caso de González el 7 de marzo. Sin embargo –recuerda González Amador- Pilar Rodríguez en su declaración en Superior de Madrid hizo un «barroco relato» en el que dijo que ese mismo 7 de marzo se recibió en la secretaría de la Fiscalía provincial «una llamada de teléfono de un periodista que pregunta si tenemos algún procedimiento que se pueda seguir contra la pareja de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid».

Ante la sospecha de Rodríguez miente, González Amador pide ahora al Supremo que se examinen también los mensajes de Pilar Rodríguez del día 6 y 7 de marzo porque –recuerda la defensa del empresario- uno de los periodistas que declararon como testigos aseguró que tenía el expediente del empresario desde esas mismas fechas, aunque no publicó esa información.