El independentismo admite que está «tocado, frustrado, dividido y desmotivado» en vísperas de la Diada del 11-S

La ANC llama a la movilización con un vídeo en el que una mujer recibe golpes figurados de Sánchez, Aznar e Illa

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:38

El movimiento independentista afronta en una situación muy delicada la manifestación a favor de la secesión convocada para el próximo 11 de septiembre en la ... Diada de Cataluña. La protesta ya no es lo que era. Durante el 'procés', fue una herramienta de presión, que forzó al Govern y a los partidos nacionalistas catalanes a radicalizarse y llegar hasta el final en el desafío contra el resto de España. El postprocés, en cambio, se le está atragantando al soberanismo, que ha perdido el Govern y la mayoría absoluta en el Parlament.

