Illa no descarta reunirse con Puigdemont en Bélgica El presidente de la Generalitat catalana destaca el respeto político y personal que mantiene por el líder de Junts

Ander Azpiroz Lunes, 23 de diciembre 2024, 12:58 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

Salvador Illa no descarta acudir a Bélgica para reunirse con Carles Puigdemont, un encuentro que no solo podría desatascar los Presupuestos de la Generalitat catalana, ... sino también las Cuentas del Gobierno central para el año 2025. El líder del PSC ensalzó el respeto «político y personal» que siente hacia el líder de Junts, ello a pesar de que en 2017 apoyó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para destituir a Puigdemont y su Gobierno tras el referéndum ilegal de independencia. «No se puede pedir a alguien que renuncie a sus ideas, algo que tampoco permito que me pidan a mí», señaló este lunes.

Durante una comparecencia para hacer balance de los meses que lleva al frente del Ejecutivo catalán, Illa defendió la Ley de Amnistía, cuya aplicación se encuentra paralizada en los tribunales. «Igual que yo respeto al Poder Judicial, yo pido el mismo respeto por la ley», explicó. En este sentido afirmó que una muestra de la normalización que vive Cataluña sería que su encuentro con el líder de Junts se celebrase en España. Socios prioritarios Pese a las buenas palabras hacia Puigdemont, el líder socialista insistió en que sus socios prioritarios son Esquerra y los comunes, las dos formaciones que lo invistieron presidente por una escuálida mayoría de un solo voto en el Parlament. En el caso de los republicanos, que acaban por pasar por un complicado proceso para reelegir a Oriol Junqueras como presidente de la formación, apostó por dar un margen de tiempo para iniciar las negociaciones de los Presupuestos. Por último, de cara a 2025 auguró un año de «diálogo y apertura, no de obstruccionismo». El gran objetivo que se marca Illa es avanzar en la financiación singular de Cataluña que rechazan el resto de autonomías, con la Comunidad de Madrid a la cabeza. Consciente de ello, tachó a Isabel Díaz Ayuso de «insolidaria» por favorecer «la deslealtad fiscal» por su bajada de impuestos a las grandes fortunas y empresas para que se asienten en su territorio. «Está a las antípodas de nuestra forma de hacer las cosas», zanjó el presidente de la Generalitat.

