HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los estudiantes convocan una huelga y los padres protestarán cada día en los centros por el transporte escolar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Interior Nùria Parlon EFE

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

La Generalitat asegura que defenderá la lengua catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:42

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Ester Niubó, ha descartado este viernes que la Generalitat vaya a desobedecer las sentencias judiciales sobre el catalán ... en las escuelas. Niubó ha asegurado que el Govern defenderá el modelo de inmersión, pero ha rechazado ignorar los fallos judiciales, como le exigió ayer la ANC tras la manifestación soberanista en Barcelona. «Siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de cohesión, de la no segregación y de la promoción social», ha asegurado en la Ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  3. 3

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  4. 4 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6

    Corredor desvela que la planta origen del apagón en Badajoz falló en 2024 por un «experimento»
  7. 7 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  8. 8 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 Badajoz y las Islas Canarias aumentan su conexión con nuevas rutas de Binter

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo