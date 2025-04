El Gobierno trata de presentar su acuerdo en pensiones como una prueba de su solidez

«Estamos muy contentos». La frase, repetida en todos los escalafones del organigrama de Podemos, da muestra del balón de oxígeno que ha insuflado al ... Gobierno el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones. Socialistas y morados se afanaron este viernes en presentar este pacto como una evidencia de que la coalición seguirá su andadura hasta el final de la legislatura, con el objetivo de espantar el fantasma de convertirse en un «Gobierno en funciones», incapaz de desarrollar su calendario legislativo hasta las generales, como sugirió esta semana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pero la teoría no siempre coincide con la práctica. La realidad es que ambos socios atraviesan el momento más delicado desde el nacimiento de la coalición en enero de 2020, cuando el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reconocía que a los suyos les tocaría «tragar algún sapo» por su posición minoritaria en el Consejo de Ministros. Esta inferioridad se evidenció más que nunca el pasado martes, en la víspera del DíaInternacional de la Mujer, durante la ruptura inédita que se produjo en la votación para la toma en consideración de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Tampoco se han atenuado las diferencias que los socios mantienen en la negociación por vivienda o en la derogación de la ley mordaza. En este último caso, desde ambas partes se empieza a descartar la posibilidad de un acuerdo.Todo a menos de tres meses para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Prueba de la situación que se vive dentro del Gobierno es que el acuerdo entre PSOEy Unidas Podemos se convirtió este viernes en todo un acontecimiento, algo insólito en una semana cargada de mensajes punzantes entre ambos socios. Tanto que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lo aprovechó para soltar un rapapolvo a ambas partes del Ejecutivo. «Lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos juntos. A veces perdiendo un poco en la negociación gana la sociedad», zanjó tras participar en un acto en Cádiz organizado por CC. OO.

La líder gallega, que sigue avanzando en la construcción de Sumar, su proyecto político, ha mantenido un perfil bajo en la batalla por la modificación de la norma estrella del Ministerio de Igualdad, pero este viernes reconoció que la coalición«nunca debería haber llegado hasta aquí. No me gusta esta forma de hacer las cosas».En Podemos, paralelamente, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique defendía que el pacto en pensiones servirá «para desescalar la tensión acumulada estos días».

Por parte del PSOE, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se afanaba un día más en minimizar el choque. Apocos kilómetros de donde se encontraba Díaz, en la población gaditana de San Fernando, la número dos de los socialistas redujo el encontronazo del martes a una «discrepancia técnica puntual, de las que ocurren de vez en cuando».

La titular de Hacienda subrayó que «el consentimiento era la parte nuclear» de la ley del 'solo sí es sí', y defendió que «se mantiene» en la reforma que promueve el PSOE para corregir los elementos «no deseados que ha producido la aplicación práctica» de la norma.

Para Podemos, en cambio, la discrepancia por el 'solo sí es sí' no es técnica, sino política. Todo mientras tramitación de la reforma socialista solo acaba de iniciar su ruta parlamentaria. Ya ha sido trasladada a la Comisión de Igualdad, presidida por la dirigente socialista Carmen Calvo, donde la pugna se mantendrá en la fase de enmiendas.

Enmienda a la totalidad

La primera incógnita que habrá que resolver es si los morados presentan o no una enmienda a la totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar otro debate ante el pleno antes de derivar los trabajos a la comisión de Igualdad. Los socialistas creen que no lo harán. «Si no han presentado ya una alternativa, no tiene sentido que lo hagan ahora», esgrimen. En Podemos se muestran, por su parte, «pesimistas»ante la posibilidad de convencer a su socio.

La siguiente fase de la legislatura comenzará este fin de semana, con el inicio oficioso de la precampaña. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, presentará este domingo en Madrid un acto centrado en la vivienda titulado 'Vivir, no sobrevivir' y en el que estarán presente los candidatos de Podemos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital, Alejandra Jacintoy Roberto Sotomayor, respectivamente.

Allí se espera que la secretaria general de los morados lance algún mensaje hacia el PSOE para tratar de presionar en las negociaciones de la ley, encalladas tras la última propuesta del Ministerio de Economía de elevar el tope de los alquileres al 3%, pero solo de manera temporal, algo que también rechazan EHBildu yEsquerra, que forman parte activa de las conversaciones.

Por la parte socialista, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este sábado en Huelva el lema oficial de la campaña del PSOE, 'Defiende lo que piensas'. Un «llamamiento a confrontar los hechos frente a los bulos y la política útil frente al insulto vacío», explican desde el partido.