El Gobierno tras el procesamiento del fiscal general: «Algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender»

El Gobierno no ha querido hoy usar expresamente la palabra «prevaricación» para referirse al auto de procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado contra ... el fiscal general del Estado, Ángel García Ortiz, pero sí ha puesto claramente en cuestión la neutralidad de su decisión y ha insinuado que busca un objetivo político . «A estas alturas - ha argumentado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría- es evidente que algunos jueces están haciendo cosas muy difíciles de entender». Una formulación que ella misma ha tildado de «prudente pero suficientemente explícita».

Alegría ha acusado al magistrado de hacer afirmaciones «sin pruebas», en la resolución que ha dejado García Ortiz al borde del banquillo tras ocho meses de instrucción, pero no solo en lo que se refiere al propio afectado sino también respecto al papel que atribuye al Gobierno en el supuesto delito investigado, la filtración de una carta del abogado del novio de de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que ofrecía un acuerdo al a fiscalía por el que su cliente se declaraba culpable de dos delitos fiscales.

Hurtado sostiene que García Ortiz actuó «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» para «ganar el relato», después de que el 13 de marzo de 2024, a las 21:29 horas, El Mundo publicara una información en la que se contaba que la propuesta de acuerdo había partido del Ministerio público y no al revés. Alegría lo ha negado «categóricamente». «Eso no no sucedió nunca y lamentamos mucho que el juez haya hecho afirmaciones así», ha argumentado.

En su auto, el magistrado también resta credibilidad al testimonio de varios periodistas que declararon -«bajo juramento», ha remarcado la ministra- haber tenido la carta del abogado de Alberto González Amador antes de que obrase en poder del propio fiscal general del Estado, que esa misma noche del 13 de marzo se la solicitó al fiscal de la causa, Julián Salto. Testimonios que, ha reprochado la portavoz gubernamental en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se han «tirado a la basura».

Respaldo absoluto

El respaldo del Ejecutivo a García Ortiz y las insinuaciones de que es una víctima más de una campaña orquestada desde la derecha (jueces incluidos) contra Pedro Sánchez ha sido continuo desde el primer día. La duda siempre ha sido hasta dónde estaría dispuesto a sostenerlo o cuándo asumiría que había llegado el momento de empujarlo a dimitir para preservar la institución. De momento, en Moncloa insisten en que no hay razón alguna par hacerlo.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya defendió ayer que la continuidad en el cargo de García Ortiz es "perfectamente sostenible" porque el auto del Tribunal Supremo no es firme y puede ser recurrido. Alegría ha vuelto a expresar hoy la "confianza" en su labor. "Vivimos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia forma parte de él; máxime -ha aducido- en este caso".