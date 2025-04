El Gobierno se compromete con Canarias a cerrar en 10 días el decreto para el reparto de menores inmigrantes

El Gobierno se compromete a cerrar un decreto ley para el reparto extraordinario de menores extranjeros no acompañados en un plazo de diez días. Así ... lo comunicó tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien exigía una respuesta al texto que presentó junto al lehendakari, Imanol Pradales, el 17 de diciembre. El encuentro entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el mandatario canario se saldó con el visto bueno a esta medida de urgencia, aunque su redacción final todavía debe someterse a algunos «matices legales».

El PP, cuyo apoyo será necesario si la iniciativa finalmente llega al Congreso y en el caso de fractura entre los socios de Sánchez, sigue rechazando «cualquier reparto no consensuado, que no cuente con dotación presupuestaria adecuada». Fuentes de Génova señalaron, tras conocer el nuevo plazo del ministro, que «si no hay soluciones de largo alcance en lo referido a la inmigración irregular, habrá un decreto cada año repartiendo por toda España a los menores que llegan a nuestro país a través de mafias».

Clavijo explicó que la propuesta, que también cuenta con el apoyo de Ceuta –en manos de los populares–, es una solución «puntual» a una situación de emergencia. No obstante, matizó que lo ideal para prestar la mejor atención posible a los manas sería la reforma de la ley de extranjería, una medida que continúa en proceso de negociación pero estancada desde que fue rechazada en la Cámara alta en julio por el PP, Vox y Junts. El compromiso al que llegaron ayer Clavijo y el ministro, que no requeriría ningún cambio en la ley ya que no se trata de establecer un mecanismo permanente de reparto, recibió también el aplauso de Pradales. El lehendakari pidió no solo «atender la frontera sur», sino también «la frontera norte, que afecta a Euskadi».

A la Conferencia Sectorial de Infancia

Torres ha expuesto también que «de manera inmediata» el Ejecutivo va a convocar una Conferencia Sectorial de Infancia, «en las próximas semanas» con el objetivo de trasladar a las comunidades la propuesta de Canarias y de Ceuta, así como la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que «sigue siendo la prioridad para el Gobierno de España». No obstante, la cabeza de área, Sira Rego, ha señalado que el texto para la distribución extraordinaria de menores migrantes será, si sale adelante, una solución «puntual» y ha asegurado que, de forma paralela, siguen trabajando para reformar el artículo 35. «Nos hemos mostrado abiertos desde el primer momento a contemplar todas las propuestas que permitan resolver la cuestión de la migración sobre todo la situación que sufren Canarias y Ceuta. Esto tiene que ver con la situación puntual que hay en este momento», ha añadido.

Sin embargo, la postura de Génova ante este encuentro sigue siendo crítica con el Ejecutivo, a quien acusan de «limitarse a dejarles llegar -a los migrantes- y repartirlos», frente a los resultados obtenidos por otros países de la Unión Europea que tradicionalmente han sido puerta de entrada para los extranjeros, como Italia o Grecia, que durante el 2024 redujeron el número de llegadas. «No es nuestro modelo y no será el que apliquemos cuando lleguemos al gobierno», han indicado.

«El Gobierno de España entiende que debe ser el más urgente, el más rápido, pero eso no lo dirá la política, lo dirán los servicios jurídicos, porque estamos hablando de competencias autonómicas, estamos hablando de niños y de niñas, del derecho del menor, de traslados a otros territorios del conjunto del país», ha manifestado el ministro Torres, al tiempo que ha puntualizado que después tendrán que «buscar los apoyos necesarios», incluso del Partido Popular, para que sea convalidado y aprobado por las Cortes.