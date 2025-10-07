HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro para la Función Pública, Óscar López, este martes en una comparecencia posterior al Consejo de Ministros en la Moncloa.
'Caso Begoña Gómez'

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El ministro Óscar López alega que los familiares de los políticos ya están sometidos a suficiente «escrutinio» y se ven «perjudicados» por unas circunstancias que ellos no han elegido

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:51

Comenta

El Gobierno sigue sin creer necesario aprobar un estatuto o código ético que regule la figura del cónyuge del presidente del Gobierno. Este martes, el ... Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley de Administración Abierta, incluido en el Plan de Acción por la Democracia que Pedro Sánchez anunció en 2024, tras aquellos cinco días de encierro en la Moncloa que siguieron a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según el jefe del Ejecutivo, la norma marcará «un antes y un después» y extremará las exigencias de transparencia, integridad, participación pública y rendición de cuentas de las Administraciones. Pero en ella, de nuevo, no hay nada que vaya a afectar a su mujer o a las parejas de futuros inquilinos de la Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde fotografía coches estacionados, denuncia y sanciona
  2. 2

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz
  3. 3 «Antes de que lo ingresaran se sentaba en el paseo y hablábamos de todo menos de política»
  4. 4 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  5. 5 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  8. 8 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  9. 9 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  10. 10 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»