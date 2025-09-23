HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
Carlos Cuerpo, en el Consejo de Ministros. Efe

El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Consejo de Ministros aprueba el embargo total de material bélico a Tel Aviv y la prohibición del tránsito por territorio español de combustible con destino al país hebreo

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:50

El Gobierno aprobó finalmente este martes el real decreto de medidas contra Israel por la invasión de Gaza, un paquete de sanciones que según los ... socios parlamentarios del PSOE se ha dilatado en el tiempo hasta llegar al Consejo de Ministros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  6. 6 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  7. 7 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  8. 8 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  9. 9 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  10. 10 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel

El Gobierno presume de liderazgo internacional por su nuevo decreto contra Israel