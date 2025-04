El Gobierno y Ayuso explotan su pulso tras la visita de Milei

Los efectos de la visita de Javier Milei a Madrid para recibir una medalla de manos de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso ... , continúan coleando este sábado. El viaje venía generando tensión desde hacía un mes y tanto el Gobierno, por un lado, como la baronesa del PP, por otro, seguían tratando de explotar al máximo su pulso por el paso del presidente argentino por España. En un tono muy duro, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó a Milei de seguir «la política de la selva» y afirmó que siente «vergüenza y pudor» por el hecho de que el Gobierno madrileño «aplauda estas ideas», dando «amparo a la ultraderecha y populismos».

Montero acudió a la localidad vizcaína de Gernika para asistir al acto de jura del lehendakari Imanol Pradales donde aprovechó para sembrar cizaña en el seno del PPexigiendo a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que «module, rectifique o se separe» de los ataques realizados por Milei. Una forma de insinuar, al mismo tiempo, que Ayuso es un verso suelto dentro del partido. «Hace tiempo que no escuchaba en nuestro país palabras tan destructivas con lo colectivo, con el bienestar social», censuró la vicepresidenta.

El día antes, el dirigente argentino había señalado a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez acusándoles veladamente de corrupción. «Se habla de las porosas manos de los políticos. Quizás no es la del político directamente, sino la del hermano o la de la pareja o lo que fuera, el que quiera entender que entienda», dijo Milei. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid aplaudió su discurso, en el que también alertaba del «daño que causa el socialismo».

Encuentro de «cortesía»

Este sábado, durante su intervención en la fiesta del PP madrileño, la propia Ayuso volvió a defender el encuentro de «cortesía» que mantuvo con el presidente de Argentina, al que no acudió ningún representante de la cúpula de su partido, frente a la «confrontación del sanchismo». También subrayó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «sí que demuestra deslealtad» al permitir, enumeró, las embajadas de Cataluña o recibir a líderes que insultan a España y al Rey.

«La Moncloa lo decide, lo manda todo, qué es verdad, qué es mentira, qué medio de comunicación puede existir y cuál no, qué juez puede juzgar y cuál no, qué delito se perdona o cuál no. Es chavismo», denunció Ayuso, para ironizar posteriormente que se está a «un minuto de pedirle perdón a todos los que hundieron a Andalucía con los ERE».

Durante, en el que ha aprovechado para celebrar un año de gobierno en la Comunidad y en 114 municipios de la región, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido mantener relaciones institucionales con Argentina, uno de los «pueblos hermanos» de España, y ha subrayado el valor de Javier Milei al ponerse al frente de un país «hundido» como este.