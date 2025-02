El Gobierno y Canarias pactan los criterios de reparto de menores inmigrantes sin fijar aún los cupos entre comunidades

Almudena Santos Jueves, 6 de febrero 2025, 19:35 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

El Gobierno y Canarias llegan a un acuerdo para el reparto de menores migrantes no acompañados extraordinario. La ministra de Infancia, Sira Rego, y el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, han mantenido una reunión en la que han cerrado un pacto para recuperar los criterios ... de 2022, aunque todavía no han fijado los cupos para cada comunidad. No obstante, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia señalan que «ninguna autonomía quedará excluida». Este traslado tendrá en cuenta «la capacidad, la renta, la distribución de habitantes por territorio», como se establecía en el pacto de hace tres años, y «la situación de partida y el esfuerzo previo» de cada región «en el sistema de acogida».

Así lo ha explicado la ministra de Juventud e Infancia junto al presidente de Canarias. Ambos han concordado en que este acuerdo es «una buena noticia», ya que se trata de un acuerdo al que llegaron en 2022 por unanimidad por parte de todas las comunidades autónomas. No obstante, la respuesta del resto de territorios no llegará hasta la próxima semana, cuando está convocada la Conferencia Sectorial de Infancia. Previamente, el Gobierno debe «trabajar en la aplicación concreta de estos criterios», así como determinar la fórmula jurídica del acuerdo. La propuesta del Gobierno canario, presentada hace semanas con el Ejecutivo vasco, consiste en hacer un reparto puntual de 4.500 menores -4.000 de Canarias y 500 de Ceuta- para descongestionar la capacidad asistencial de estos territorios. Al ser las regiones a donde más migrantes han llegado desde finales de 2023, tanto mayores de edad como menores, son las que más congestionados han visto sus sistemas de acogida. Y aunque en un principio trabajaron en la reforma del artíclo 35 de la ley de extranjería, el 'no' que recibió en el Congreso de los Diputados a pincipios de verano y la negativa del PP nacional a sentarse a negociar llevaron a estas regiones al decreto ley para el reparto extraordinario de estos niños migrantes. Un acuerdo limitado En 2022, Canarias, Ceuta y Melilla vieron sus sistemas de acogida de menores migrantes saturados. Ante esta situación, el Gobierno llegó a un acuerdo con el resto de comunidades autónomas para aliviar esta situación y, con ello, garantizar una atención adecuada a estos niños que llegaron a España sin ningún acompañamiento. Durante aquella Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, se pactó el traslado de 400 menores en dos fases, divididas entre ese mismo año y el siguiente (2023). El criterio para este reparto se basó, tal y como está previsto que ocurra ahora, en la población total de cada comunidad autónoma, la renta per cápita, la tasa de desempleo y el número de menores atendidods en cada región. El objetivo era, así, lograr una asignación equitativa y proporcional, atendiendo a la capacidad y los recursos de cada región. Sin embargo, los resultados fueron limitados, puesto que de los 400 menores que iban a ser trasladados a otras comunidades, solo se llevaron a cabo 228 cambios de residencia, es decir, cerca del 60% de lo previsto. El problema fue que mientras algunas autonomías cumplieron, por completo o casi por completo, otras solo recibieron una parte de los menores acordados. Hubo algunos territorios que no llegaron a acoger ninguno de los menores que se habían pactado. Esto ha generado conflictos entre regiones, la última ha sido con La Rioja, a quien acusan de haber acogido un número muy pequeño de estos migrantes al tiempo que otras comunidades sufren las tensiones del sistema. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

