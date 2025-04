El Gobierno califica de «paripé» la investidura de Feijóo: «Nos está haciendo perder el tiempo»

El Gobierno considera que el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo es «un paripé» y un «folclore» que sólo hará «perder el tiempo» a ... los españoles porque sabe que será «fallida». Así lo expresó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde criticó la actitud «dilatoria» del líder del PP al proponer la celebración del debate «nada menos que un mes» después de la constitución de las Cortes. En Moncloa no tienen

Los socialistas no acaban de entender por qué Feijóo pidió a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tanto tiempo para negociar, cuando solo va a contar con los apoyos de Vox, UPN y Coalición Canaria después de que el PNV haya descartado en reiteradas ocasiones desde el 23-J que no se plantea facilitar su llegada a la Moncloa. «El candidato tiene una actitud dilatoria, ha pedido un mes para ganar tiempo, no sabemos para qué, a sabiendas de que va a perder», dijo Rodríguez en vísperas de celebrarse la reunión entre el presidente del Gobierno en funciones y el líder de los populares.

Los dos dirigentes se reunirán a las 10 de la mañana en el Congreso sin que haya esperanza alguna de que se produzca un acuerdo. Feijóo, que fue designado por el Rey candidato a la investidura y es quien ha promovido el encuentro, pedirá a Pedro Sánchez que le permita gobernar, respetando el criterio de la lista más votadas. Un argumento que en Moncloa rechazan recordando lo pactos del PP con Vox en comunidades y ayuntamientos en los que los populares no eran los más votados.

El presidente del Gobierno en funciones, que aguarda su turno una vez Feijóo compruebe que solo tiene 172 votos a favor frente a 178 en contra, quiere aprovechar para subrayarle esta «incoherencia», al mismo tiempo que le censurará que haya solicitado al jefe del Estado ser el aspirante ante la imposibilidad de que le den los números ni ahora ni en un mes. A diferencia de é, que pese a no tener todavía amarrada esa mayoría sí tiene «la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla».

Sánchez transmitirá a su rival que no tiene ningún sentido pedirle su apoyo cuando el eje central de su campaña fue la «derogación del sanchismo». «El proyecto derogatorio fue rechazado por una mayoría social en las urnas el pasado 23 de julio», señaló la portavoz del Gobierno.