El adelanto electoral en Cataluña pone en alerta al Gobierno de Sánchez

La decisión de Catalunya en Común de vetar los presupuestos de la Generalitat y dejarlos caer ya había puesto en guardia al Gobierno ante ... la posibilidad de una suerte de efecto contagio, pero la decisión de Pere Aragonès de adelantar las elecciones al 12 de mayo eleva las alarmas . La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha visto obligada ya a retrasar la presentación de sus propias Cuentas, inicialmente previstas para finales de enero, por la complejidad que ofrece la relación con sus socios de investidura y el tropiezo sufrido en la negociación de la ley de amnistía. Ahora, desatascada la polémica norma con el acuerdo sellado la pasada semana por el PSOE, ERC y Junts, se encuentra con un nuevo escollo.

Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo al PP de que, pese a su regocijo con el resultado de las elecciones gallegas del pasado 18 de febrero y el estallido del 'caso Koldo', la legislatura no ha entrado ni mucho menos en colapso y durará cuatro años, pero para sustentar esa afirmación precisa que los Presupuestos que darán amparo al grueso de sus políticas salgan adelante. Y en el entorno de la ministra admitían esta mañana que el escenario que se abriría en caso de que Pere Aragonès no lograra salvar los suyos, como finalmente ha ocurrido, «no facilita» las cosas.

Los socialistas, pese a todo, evitan caer en el pesimismo. recuerdan que ellos han estado meses negociando de buena fe con la Generalitat y subrayan que su disposición a aprobar las cuentas catalanas estaba para el 'president' fuera de toda duda, aunque haya sido un choque entre los dos socios del Gobierno de coalición, sobre el proyecto del megacasino Hard Rock, lo que ha puesto las cosas más cuesta arriba al Govern. Los comunes lo rechazaban. El PSC lo consideraba prioritario.

Choque de coalición

En el Ejecutivo argumentan que no se les podía exigir a ellos que desmonten el acuerdo alcanzado con Aragonès para que el partido catalán integrado en Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, se saliera con la suya. Esta mañana ya daban por hecho que las cuentas de Cataluña, votadas en torno a las 16:00 horas, decaerían. Pero también mostraban su confianza en que tanto Junts como ERC sean capaces, pese a la intensa pugna que mantienen, de aislar el devenir de la legislatura nacional de la autonómica.

En el entorno de Montero afirmaban que, de momento, no tienen razones para pensar que no vaya a ser así. Pero la convocatoria electoral realizada por Aragonès aprovechando que Junts no tiene aún candidato y que el líder del PSC, Salvador Illa, puede sufrir algún desgaste por el caso de corrupción que ya se ha llevado por delante al exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, puede complicar las cosas.