El Gobierno argentino niega una crisis diplomática y exige disculpas por la «catarata de insultos» contra Milei

El Gobierno de Argentina, ya con su presidente en Buenos Aires, no entiende el motivo de las quejas formuladas por España y se niega a ... pedir disculpas, como le ha pedido explícitamente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al embajador de Argentina en España en un breve encuentro de 30 minutos. «No hay razón para que haya respuesta diplomática, sería irracional», sostuvo este lunes el portavoz del Ejecutivo albiceleste, Manuel Adorni, en una rueda de prensa desde la Casa Rosada, sede presidencial en la capital argentina, en la que dijo que quien debe pedir perdón es el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras asegurar que no existe ningún problema diplomático sino una «diferencia personal entre los presidentes», Adorni situó el origen de lo que está pasando en una «catarata de insultos» hacia Javier Milei por parte de diferentes ministros como Yolanda Díaz y Óscar Puente, que acusaron al presidente de «tomar sustancionas» o de «negacionista».

El portavoz argentino afirmó que la respuesta de España a las declaraciones de Milei están hechas con «mala fe» y tachó de «llamativas e impulsivas las amenazas» de romper relaciones con Argentina por parte de Albares. Defendió que ellos, a pesar de que se les quiera hacer ver como «antidemocráticos y odiadores», respetan las diferentes opiniones que pueda haber sobre un asunto. Además, justificó que el presidente Milei no se refería a un caso en particular al hablar de la «mujer corrupta» de Sánchez, por lo que descartó que desde la Casa Rosada se vayan a poner en contacto con el Ejecutivo español para intentar solucionar la situación.

Respuesta al órdago

Lo cierto es que primero fue Javier Milei con su recurrente «¡viva la libertad, carajo!» quien respondió al órdago lanzado por Moncloa minutos después de la declaración institucional de José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, como respuesta al «ataque a las instituciones» del presidente argentino por llamar «corrupta» a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ya varias horas después, en dos entrevistas en medios en Argentina, lo hicieron el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

«Pueden esperar tranquilos que no va a haber disculpas», señaló Francos, adelantando así que Javier Milei no se retractará de sus duras manifestaciones este domingo en Madrid, en el acto en el que Vox reunió a líderes de la derecha radical de todo el mundo para lanzar su precampaña a las elecciones europeas del 9 de junio. «No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo», dijo el presidente de Argentina sobre Sánchez y su esposa en el acto 'Viva 24'.

Por su parte, el ministro del Interior argentino opinó que «sería ridículo que un gobierno español decida interrumpirsus relaciones diplomáticas con la Argentina. Para mí no tiene ningún sentido, en todo caso es un cruce entre dos presidentes que no se tienen simpatía. De ahí a romper relaciones de España con Argentina me parece una cosa sin ningún sentido». «Han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer comentario sobre eso», avanzó.