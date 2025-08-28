La Generalitat catalana logra refinanciar deuda con bancos privados por primera vez en 13 años Operación financiera del Govern antes de que el Gobierno apruebe la quita de una parte del FLA

Trece años después, el Govern sale del pozo financiero en el que entró tras la crisis de la década pasada como consecuencia del estallido de ... la burbuja del sector inmobiliario y que le llevó al borde de la suspensión de pagos. La administración central salió al rescate de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica (FLA), durante más de una década. Hace tres años que la deuda de la Generalitat dejó de ser calificada como bono basura y el Gobierno catalán ha anunciado este jueves un nuevo paso en la línea de la recuperación y por primera vez en 13 años ha acudido al mercado privado para refinanciar su deuda a largo plazo.

En concreto, entre mayo y julio ha refinanciado 3.500 millones de euros de deuda del fondo de liquidez autonómico con seis bancos. Ha formalizado siete préstamos con entidades privadas para refinanciar esa deuda pública, lo que le permitirá ahorrarse 127 millones en intereses más favorables hasta 2035, aprovechando la baja de los tipos. El movimiento del Govern se ha producido a las puertas de que el Consejo de Ministros apruebe el mecanismo legal para que el Estado pueda condonar una parte de la deuda a las autonomías. El Gobierno y ERC pactaron una quita del 22% del FLA, que supone en torno al 20% de la deuda pública de la Generalitat. La deuda de Cataluña con el Estado ronda los 79.000 millones.

