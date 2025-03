García Ortiz acata la sentencia del Supremo sobre Delgado y elige a otra fiscal como sustituta

Mateo Balín Madrid Miércoles, 29 de mayo 2024, 13:43 Comenta Compartir

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la promoción de su antecesora Dolores Delgado como ... fiscal de Sala del alto tribunal, la máxima categoría de la institución. En concreto, aquella resolución de noviembre de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acusó directamente a García Ortiz de «desviación de poder» en la designación de Delgado como integrante de la Sala de la Fiscalía Togada del Supremo. Una mención, no obstante, que no tuvo relevancia penal tras no admitirse y archivarse de plano la querella presentada por el PP contra el fiscal general por presunta prevaricación.

Ahora, tras el rapapolvo de la Sala de lo Contencioso a García Ortiz, el jefe del Ministerio Público ha decidido pasar página y proponer a la sustituta de Delgado para este ascenso. Se trata de la fiscal del Supremo Isabel Rodríguez Mateo, conocida por hacerse cargo del recurso del caso de La Manada de Pamplona, que incrementó las penas contra los condenados y reafirmó el principio del consentimiento (luego reformulado por la ley del 'solo sí es sí' en los delitos de carácter sexual). Así, García Ortiz ha propuesto el nombre de Rodríguez Mateo en el marco del pleno celebrado este miércoles por el Consejo Fiscal, el órgano asesor del fiscal general. Una sesión a la que no acudieron en señal de protesta los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria y de corte conservador, que se ha convertido en ariete de las iniciativas del fiscal general. De este modo, los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los consejeros natos del órgano asesor: la teniente fiscal del Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz Gaite, respectivamente, han votado a favor de la propuesta de Rodríguez Mateo, que ahora deberá confirmar el Consejo de Ministros. De esta fiscal, García Ortiz ha valorado su «gran conocimiento técnico» y su «sobresaliente visión de género». La elegida ingresó en la carrera fiscal en 1985 y en 2011 fue nombrada Fiscal del Supremo, primero en la sección social y, a partir de 2015, en la sección penal. Desde su primer destino en la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, ha estado también en la Fiscalía Antidroga, entre 1998 y 2005, y luego fue nombrada Inspectora Fiscal. Los otros pretendientes La lista que el Consejo Fiscal ha tenido sobre la mesa este miércoles es la misma que se debatió en el pleno del 22 de septiembre de 2022. Figuraba el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que se opuso a que el Supremo investigara al expresidente catalán Carles Puigdemont por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic'. También constaba el nombre de la fiscal Anticorrupción Teresa Gálvez, conocida por el 'caso Púnica'; del fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, que durante años se ha dedicado a causas de ETA; y de la fiscal del Supremo Olga Sánchez, una de las que representó al Ministerio Público en el juicio por los atentados del 11-M. Asimismo, aspiraba a la plaza el fiscal del Tribunal de Cuentas Luis Rueda, especialista en lo militar, quien presentó el recurso ante el Supremo para que se anulara el nombramiento de Delgado. En la votación anterior, Rueda se hizo con los seis votos de la Asociación de Fiscales, que este miércoles declinaron participar en la sesión del Consejo Fiscal.

