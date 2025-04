Garamendi exige al Gobierno que «se aclare» sobre la reforma laboral

Lucía Palacios Madrid Martes, 2 de noviembre 2021, 09:51 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

Los empresarios, que han querido mantenerse al margen del conflicto interno del Gobierno por la contrarreforma laboral, mostraron este martes su enfado con el Ejecutivo.«Se está jugando esto como un trofeo político», denunció el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en Onda Cero. «Estamos perplejos desde hace tiempo. Es una cosa muy seria en la que nos estamos jugando las cosas del comer», recalcó.

Por ello, exigió al Ejecutivo que «se sienten, se aclaren y se decidan» sobre cómo modernizar el mercado laboral español. El líder de los empresarios evitó pronunciarse sobre si prefiere negociar con Calviño o Díaz: «Es como si te preguntan si quieres más a papá o a mamá», ironizó. Y dejó claro que lo que quieren es «una interlocución seria» y que lo que se ha convertido en un conflicto político «no acabe en un bla bla bla». «Queremos un Gobierno que nos transmita los temas. ¿Cómo se coordinan? Es su problema, no vamos a entrar ahí», recalcó.

Además, Garamendi manifestó su preocupación por saber qué margen de negociación habrá en lo que se ha acordado en Moncloa a la hora de abordar la contrarreforma laboral en la mesa del diálogo social y pidió que dejen también espacio a los interlocutores sociales. «No sé si hoy si pactan lo que pactan ya es innegociable o no lo que hayan pactado. No sé cuál es el margen o espacio que dejan para seguir negociando. Porque si ya lo han pactado todo…», apuntó.

Asimismo, el líder de los empresarios criticó que al Gobierno no le interesa escuchar lo que dice la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, como la OCDE o el BCE, sobre la reforma laboral, algo que a ellos sí les interesa. En este sentido, descartó que estén «puenteando» al Gobierno pero reconoció que ellos tienen «línea directa permanente» con Bruselas, ya que la UE está «muy interesada» en saber cuál es la opinión de la patronal.

«Nosotros tenemos la misma relación con el Gobierno español que con la UE. Claro que trabajamos en Europa pero no, yo no puenteo a nadie. Pero ellos no tienen la exclusiva en decir qué quiere Europa porque nosotros también vamos», incidió. Y Garamendi explicó que lo que pide Bruselas «no es lo que cuenta el Gobierno», sino que es reducir la temporalidad y el paro juvenil, así como seguir hablando de flexiseguridad, algo en lo que ellos están de acuerdo.

Por último, Garamendi descartó que la CEOE tenga derecho a veto pero sí dejó claro que hay cosas que no van a aceptar, como es limitar la temporalidad en las empresas al 15%. «Eso es un planteamiento absolutamente ideológico, totalmente absurdo, que no está en la vida real y desde luego no vamos a aceptar», resaltó. De igual manera, rechazó suscribir un acuerdo en el que la empresa subcontratada se rija por el convenio de la empresa principal.

Los sindicatos satisfechos

Los sindicatos, por el contrario, acogieron como «una buena noticia» que el Gobierno no cuestione el trabajo realizado en la mesa del diálogo social y se haga «responsable» de lo acordado. «Si se concreta que el Gobierno sigue con las mismas posiciones, ideal», dijo con satisfacción el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien dejó claro que no van a admitir que se reabran los compromisos que ya tenían cerrados con el Ejecutivo. «Si esto se confirma que mañana es así, daremos por cerrada esta aparente crisis que ha habido», incidió.

El líder sindical recalcó que «a priori» parece que si lo que se dice es lo que se va a hacer, es perfectamente compatible con lo que desde el sindicato se venía reclamando: que no se cuestionara el trabajo que se había hecho hasta ahora en el diálogo social. «Creemos que es una buena noticia, da fiabilidad a las mesas del diálogo social», explicó.

Desde UGT, por su parte, pidieron al Gobierno que deje de «contaminar» la negociación. Así, el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, abogó por «un acuerdo tripartito antes de final de año que consiga reequilibrar la negociación colectiva, que recupere la prevalencia del convenio sectorial, la ultractividad y que disminuya la tasa de temporalidad hasta el 12% en nuestro país, ya que en la actualidad es una de las más altas de Europa».

