HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura?
Alberto Ares, director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe. R. C.

Alberto Ares

Director del servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe
«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

El especialista en flujos migratorios señala la descoordinación entre administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros

Ander Azpiroz

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:28

Alberto Ares dirige el Servicio Jesuita a Refugiados – JRS Europe, una organización católica que trabaja por la acogida, protección e integración de los inmigrantes en ... España y en el viejo continente. Especialista en la materia desde hace años, señala la descoordinación entre las diferentes administraciones como el gran problema de España en la acogida a extranjeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»

«Hay que priorizar la migración laboral regular, ahora relegada en la agenda política europea»