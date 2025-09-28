HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Feijóo, junto con los presidente autonómicos del PP, en Murcia. EFE

Feijóo confronta con Gobierno y Vox para «poner orden» en la inmigración y vaticina que Sánchez «va a acabar mal»

El líder del PP, que plantea un visado por puntos para seleccionar a los extranjeros que entran, se sitúa en medio de los que «intentan volarlo todo»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:54

España es un país «desgarrado» porque dos fuerzas tiran desde los extremos: a un lado, un Gobierno «fallido», «inoperante», «incompetente» y «corrupto». Al otro, Vox ... y sus dirigentes, «que cuando pudieron corregir este desastre, no lo hicieron» al abandonar los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con los populares. Pedro Sánchez y Santiago Abascal conforman una «pinza» que «intenta volarlo todo», ha descrito hoy Alberto Núñez Feijóo, quien ha cerrado el retiro de este fin de semana en Murcia con sus barones autonómicos presentándose como «la única alternativa y la única opción de futuro» para «coser» lo que está roto frente a las izquierdas y la extrema derecha. Feijóo ha trazado junto con sus presidentes autonómicos una hoja de ruta que busca, como prioridad, «poner orden» en la inmigración, además mejorar los servicios públicos -singularmente, el transporte-, facilitar el acceso a la vivienda y «devolver el respeto» a los jueces y al Estado de Derecho.

