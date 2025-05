La Fiscalía no puede actuar de oficio contra Errejón Solo estará habilitada para hacerlo si alguna víctima es menor o sufre alguna discapacidad; en caso de mujeres adultas, precisa denuncias como la de Elisa Mouliaá

El señalamiento por violencia machista contra Íñigo Errejón que ha motivado su salida de la política abre interrogantes no solo sobre sus consecuencias políticas -lo ... que ha destapado la renuncia ha provocado un seísmo en Sumar con réplicas en el Gobierno y en el conjunto del ecosistema político-, sino en especial sobre las posibles derivadas judiciales contra él. Aunque hasta ahora no constaba ninguna denuncia formalmente presentada contra el ya exportavoz parlamentario de la coalición de Yolanda Díaz, ya hay una, la de la actriz Elisa Mouliaá, que pone voz ante la Policía a otras aireadas anónimamente a través de las redes sociales. Denuncias estas últimas, y las que en Sumar temían en estas horas que puedan ampliarse, sobre las que la Fiscalía no puede actuar de oficio.

El Ministerio Público no está habilitado para hacerlo en los delitos sexuales, según explican fuentes consultadas, salvo que la víctima sea menor o esté aquejada de alguna discapacidad que la haga singularmente vulnerable. En el resto de supuestos -personas adultas con facultades plenas-, los fiscales intervienen si media una denuncia, como ocurrirá si avanza la investigación sobre los hechos ilícitos por los que Mouliaá acusa ya a Errejón. Sin que se constate la voluntad de la víctimas, la acusación pública difícilmente puede mover ficha porque este tipo de actuaciones delictivas afectan «a la intimidad».

