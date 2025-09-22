La Fiscalía pide la absolución de García Ortiz
El Ministerio Público no ve indicios de que su máximo responsable incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:03
La Fiscalía exculpa a su máximo jefe. El Ministerio Público ha pedido al Supremo la absolución de Álvaro García Ortiz al entender que no existen ... indicios de que el más alto responsable de esa misma institución incurriera en un delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
En su escrito a la Sala de lo Penal, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, número 2 de García Ortiz y amiga personal del imputado, afirma con rotundidad que «ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto Torres (al frente del caso contra Alberto González Amador) y el letrado Carlos Neira Herrera (defensor de la pareja de la presidenta de Madrid)».
Uno de esos mails, fechado en febrero de 2024, fue el que se filtró a la prensa la tarde del 13 de marzo de 2024. En esa comunicación Neira reconocía a Salto que su cliente había cometido dos delitos fiscales en los ejercicios de 2020 y 2021 y se ofrecía a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El instructor del caso en el Supremo, Ángel Hurtado, acusa precisamente a García Ortiz de haber maniobrado para airear ese mail a fin de contrarrestar el relato del entorno de Ayuso de que en realidad había sido la Fiscalía la que había propuesto un pacto.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.