HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
García Ortiz, en la ceremonia de inicio del curso judicial. EFE

Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

El envío de García Ortiz al banquillo por el caso del novio de Ayuso constituye el episodio más excepcional en democracia de una institución recorrida por las polémicas y siempre bajo la sombra del intervencionismo gubernamental

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:06

Dentro de apenas dos meses el Estado de derecho español sumará una imagen inédita a su álbum de las primeras veces. En un país que, ... entre otras muchas causas, ha afrontado las condenas por el golpe del 23-F, la larga cadena de procedimientos para combatir el terrorismo de ETA y sus complicidades, el sumario por la masacre del 11-M yihadista, el enjuiciamiento de los líderes del 'procés' independentista en Cataluña o investigaciones por corrupción que han salpicado incluso a la Jefatura del Estado, el artesonado del Supremo enmarcará el inédito retrato de un fiscal general sentado en la sala no para ejercer su labor, la acusación pública, sino por estar él acusado de una actuación presuntamente delictiva. Lo nunca visto en una España que ha asistido ya a unas cuantas excepcionalidades en democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 El hijo de Vara se casa en Mérida
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  9. 9 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  10. 10

    El crimen del destornillador de Badajoz que acabó en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado

Una Fiscalía General en zozobra: cuatro dimitidos, un destituido, un muerto en el cargo y ahora el hito del primer enjuiciado