El fiscal «descoloca» en el juicio del Alvia al retirar la acusación al jefe de Adif

En un giro inesperado para las partes, el fiscal que acusa en el juicio por el accidente ferroviario del Alvia, en el que fallecieron 80 personas y 145 resultaron heridas en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, ha avanzado este martes que retira la acusación contra uno de los dos acusados: Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad de la Circulación de Adif, la empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria.

Al comenzar la vista oral en octubre, el fiscal Mario Piñeiro pidió en sus conclusiones provisionales cuatro años de cárcel tanto para él como para el maquinista, Francisco Garzón, por 80 homicidios y 145 delitos de lesiones por imprudencia profesional grave. En el caso de Cortabitarte, por el análisis de riesgos que tenía que haber hecho Adif de la curva de Angrois, y en el profesional de Renfe, por su responsabilidad en la conducción del tren.

Y es que el 24 de julio de 2013 el Alvia descarriló a poca distancia de la estación compostelana, en un tramo que carecía del sistema de seguridad de frenado automático. Se trata de una línea en la que había sido desconectado este aviso y después de que el maquinista atendiese una llamada del interventor a su teléfono móvil corporativo para interesarse por la bajada de unos viajeros en la terminal de Pontedeume (A Coruña).

Sin embargo, en la jornada de este martes, en la fase final del juicio, el fiscal ha planteado una modificación a la titular del Juzgado de lo Penal número dos, Elena Fernández Currás, que juzga la causa. Para Piñeiro, el alto cargo de Adif «no infringió el deber que ostentaba» y actuó «de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión» de la administradora de la vía, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología «basada en normativa europea».

Así, el paso por el juicio de testigos y peritos ha cambiado la postura final del fiscal, que en su primer informe de octubre llegó a decir que «el trágico accidente no habría sucedido» si Cortabitarte «hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad» que existía en ese punto de la línea.

De este modo, según el nuevo relato de Fiscalía, la línea Ourense-Santiago de alta velocidad, en la que un tren Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad pertinente por un cambio de proyecto, «fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas» y acorde a los «códigos prácticos» de Adif. Considera Piñeiro -que este miércoles detallará su escrito- que se realizó un análisis de riesgos sobre la seguridad de la línea y que «los riesgos se estimaron tolerables».

Tampoco se dirige contra la aseguradora

De hecho, el fiscal asumió los argumentos de la Abogacía del Estado, que pidió también la absolución del acusado, al resaltar que «en otras líneas se circula a 200 km/h con el sistema 'Asfa' (...) y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente». Además de Cortabitarte, el fiscal avanzó que retira también la acción civil contra Allianz, la aseguradora de Adif, que en caso de resultar absuelto se ahorrará una buena cantidad en concepto de indemnización.

Por su parte, las acusaciones populares, la asociación de perjudicados Apafas y la plataforma de víctimas mantuvieron este martes sus conclusiones definitivas, de modo que solicitan cuatro años de cárcel para Cortabitarte y también cuatro para el maquinista Garzón por delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia. En su día, las víctimas agrupadas en esta plataforma llegaron a considerar que el ex alto cargo de Adif tuvo «más responsabilidad» que el maquinista en el accidente.

También el abogado de Garzón subrayó este martes que el fiscal «ha descolocado» a las distintas partes presentes en el proceso «de una forma muy inédita». Prieto consideró «sorprendente» este cambio e ironizó con que el representante del Ministerio Público «debe haber visto otro juicio», puesto que «90 acusaciones han mantenido la imputación sobre la responsabilidad penal de Cortabitarte».

En este sentido, criticó que el fiscal se haya inventado un análisis de riesgos de la línea que «Adif ha negado durante todo el proceso». «A lo mejor las 90 van en sentido contrario por la autopista, o uno va en sentido contrario por la autopista», ha proseguido el letrado de Garzón, antes de incidir que «no tiene mucho sentido» lo escuchado este martes.

En esta línea, aseguró que «no ha habido ninguna prueba en todo el juicio que no haya acusado al señor Cortabitarte» y «todos los peritos judiciales han dicho» que «no hay análisis de riesgo». «Podrá decir que no sabe si el señor Cortabitarte era responsable o no, pero hombre... la responsabilidad de Adif en la línea parece que es evidente», remarcó el abogado. El juicio continúa este miércoles.