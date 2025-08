Feijóo, tras las críticas por su frase sobre las vacaciones, recomienda al PSOE: «Tormarse un albariño y descansar»

«Las vacaciones están sobrevaloradas». La frase que pronunció Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves en su balance del curso político levantó ampollas y críticas ... entre sus rivales políticos. Este domingo, en un acto en Cambados (Ponteverda) en el que ejerció de gran maestre del capítulo serenísimo del albariño, el presidente del PP aseguró que todo fue «una broma que no se entendió en Madrid», que se refería a los autónomos, parados, enfermos y estudiantes que no pueden disfrutar del asueto estival y recomendo al PSOE, cuya portavoz, Montse Mínguez le había criticado duramente el día anterior, «tomarse un albariño y descansar».

En un papel alejado de sus cargos políticos, el de representante de la denominación de origen gallega, el líder de los populares evitó en todo momento nombrar al Gobierno o a los socialistas, pero sí deslizó varias críticas a la gestión del presidente, Pedro Sánchez. «España vive tiempos inciertos, donde hace falta templar y se necesita menos espectaculos. No vengo a alimentar trincheras, sino a tender puentes, a buscar una política con más acuerdos y seriedad. Tenemos por delante muchos retos, defender lo rural, impulsar el turismo interior. Una ley razonable y unos aranceles razonables», prometió ante la audiencia de Cambados.

Feijóo hizo un símil entre la feria del albariño y el panorama político español. En ese sentido dijo que «en esta fiesta las coaliciones son muy sólidas», que «nadie arrastra el presupuesto del día anterior», «si hace falta un referéndum que sea para decidir que maridaje es lel mejor». Para acabar por señalar que «a partir de ciertas horas todo es una cuestion de confianza».

«Termino ya y lo hago como una confesión. En Madrid me critican por haber dicho que no soy presidente por que no quiero -dijo en referencia a su intervención durante la sesión de investidura de Sánchez, en noviembre de 2023-. Os confienso que sí me parecía razonable dimitir de un cargo, del de gran maestre del capitulo serenísimo del alabariño, pero me informaron que este cargo solo se abandona por defunción, así que no tengo interés en dejarlo«, finalizó su discurso el líder gallego.

«Septiembre movido»

La portavoz socialista había ironizado el sábado que entendían que el presidente dle PP no fuera de vacaciones «porque le espera un septiembre muy movido», ha ironizado como paso posterior a afirmar que «las vacaciones no están sobrevaloradas» y que son un derecho conquistado, en tanto que ha aventurado que «la España real no se va de vacaciones en los barcos de los narcotraficantes».