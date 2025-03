Feijóo, segundo asalto a la Moncloa

Un equipo como ariete, sin cesión en el CGPJ y la perspectiva electoral

El remodelado equipo del Feijóo para confrontar con el Gobierno responde ya a los criterios del líder llegado a Génova hace año y medio tras el trauma interno, pero su orientación no es la que preveía el presidente del PP, que confiaba en nuclear a los suyos en torno al poder de la Moncloa. Así que el diseño se ha visto condicionado por una legislatura en la que Feijóo no solo no es quien pilota el Ejecutivo, sino que Sánchez, también, ha sellado una alianza sin precedentes con el conjunto del soberanismo catalán y vasco. Lo que justificaría, remarca Génova, que «nadie espere una oposición mansa».

El PP va a desplegar una treintena de cargos en el partido y en las Cortes para someter a un férreo marcaje al Gobierno, con el lugarteniente de Feijóo en Galicia, Miguel Tellado, como «correoso» nuevo portavoz en el Congreso; «un fontanero clásico», le elogian los suyos, para replicar al Ejecutivo. El rescate de Cayetana Álvarez de Toledo para una de las portavocías adjuntas embrida su rotundidad dialéctica dentro del grupo parlamentario, que recupera también a Rafael Hernando, otro duro pero con veteranía para las negociaciones de pasillo.

No habrá tregua, y menos en puertas de otro ciclo electoral que comenzará previsiblemente con las vascas y gallegas, seguirá con las europeas de junio y alcanzará a las catalanas. Y no habrá desbloqueo del CGPJ salvo que Sánchez ceda a cambiar el modelo de elección. «Si se ha ido a Bruselas a por los siete escaños de Junts, ¿qué va a hacer para lograr en esto los 137 nuestros?», ironiza Génova.