Feijóo rescatará medidas de los decretos si caen para que Sánchez se las vote a él

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado este martes convencido de que su formación votará en contra de los tres reales decretos que el Gobierno pretende ... sacar adelante mañana en el Senado. El líder gallego sostiene que «no van a ser el salvavidas de un presidente intervenido» y que no acepta que se exija el apoyo de su partido a base de «insultos, chantajes y desprecios».

Pero el expresidente de la Junta de Galicia también ha querido dejar claro que hay medidas dentro de esos tres textos que sí que cuentan con el visto bueno de su partido y que tienen que ver con «mejorar la calidad de los ciudadanos, la economía y los servicios públicos».

El líder del PP no ha querido precisar cuales son estas medidas en concreto, pero ha vaticinado que su partido -en caso de que decaigan los tres decretos- presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados para salvar su tramitación.

«Os anuncio que si caen los decretos del Gobierno, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. Presentando iniciativas en la Cámara. No acudiré al rescate de Sánchez, pero sí estaré todas las semanas para favorecer a la mayoría de los ciudadanos en sus intereses», ha manifestado Feijóo en el discurso ante sus barones-

No obstante, Feijóo no descarta que la votación que mañana tendrá lugar en el Congreso salga adelante, aunque cree que la negociación in extremis demuestra la «debilidad y división del Gobierno». «Aunque el Gobierno saque esta negociación con unas votaciones al límite, lo cierto es que esto será lo constante en esta legislatura», ha añadido.

Feijóo, además, se ha abierto también este martes a rebajar su propuesta sobre la disolución de partidos -que se incluye en la enmienda a la totalidad presentada por los populares contra la futura ley de amnistía-:«Estamos dispuestos a ver si se modifica», ha afirmado tras decir que se limitaría a casos muy agravados.

Aunque sí que ha incidido en que se trata de algo que «se tiene que ver, porque entendemos que hay que fortalecer al Estado». «¿Se puede discutir si primero debemos suspender a ese partido y sólo en casos muy agravados plantear su disolución? Sí», ha zanjado.