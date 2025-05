Podemos avisa al PSOE de las consecuencias de no contar con sus votos

La votación de este miércoles de los tres reales decretos del Gobierno avanzarán la tónica de lo que promete ser una legislatura endiablada por la aritmética parlamentaria ... . Podemos, desde su marcha al Grupo Mixto, aspira a convertirse en un actor esencial en el Congreso y avisa al PSOE de las consecuencias de acudir al pleno sin los votos de sus cinco diputados. Los morados, por ahora, se mantienen en el no al subsidio de desempleo, que consideran «un recorte», y piden topar alquileres y beneficios de los grandes supermercados para dar su plácet a la prórroga de las medidas anticrisis.

Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa la secretaria general de Podemos y exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que denuncia no contar aún con respuesta por parte del PSOE (a Sumar directamente no se refieren) a las propuestas que les hicieron llegar el viernes pasado. «Estamos abiertas a negociar, queremos votar a favor de los tres reales decretos pero pensamos que tienen cosas muy mejorables. Pero no podemos permitirnos votar a favor de ningún recorte», explica.

Desde Podemos consideran que tienen «las manos más libres» que otras formaciones como Junts -que firmó acuerdos con el PSOE para la ivnestidura de Sánchez- y por ello cuentan con mayor autonomía para hacer valer los votos de sus cinco diputados. También confían en que durante las horas que restan para la votación se produzcan avances: «Esperemos que el PSOE se avenga a negociar, pero no tenemos respuesta».