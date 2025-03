Feijóo carga contra los presupuestos de Sánchez y le advierte que están desfasados El líder popular intentará hacerse visible en el Debate del Estado sobre la Nación a pesar de que como senador no podrá intervenir

Alberto Núñez-Feijóo aprovechó esta mañana su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados desde que fue elegido presidente del PP en el mes de abril para ahondar en la crisis generada en el Gobierno ante la división cada vez mayor entre PSOE y Unidas Podemos.

El líder popular, que presidió la reunión de las direcciones de los grupos parlamentarios de la Cámara baja y el Senado como antesala al debate del estado sobre la nación que se celebra el 12, 13 y 14 de julio, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «corregir los presupuestos de 2022», los cuales considera que están «desfasados» ante la actual coyuntura económica. Feijóo recordó al respecto que el crecimiento económico que recogían dichas cuentas era del 7% –ahora se ha rebajado al 4%–, mientras que la inflación se ha disparado hasta el 10,2%, cuando el Ejecutivo la situaba en el 1,6%.

El líder del PP arengó a los suyos a seguir dando la batalla económica al Gobierno y aclaró alguno de los ejes en los que los populares incidirán en dicho debate, que lleva seis años sin celebrarse y en el que el propio Feijóo estará presente –ocupará el escaño en el que hasta hace poco se sentaba el expresidente popular Pablo Casado– a pesar de que no podrá interpelar a Sánchez al no ser diputado. Su condición de senador, por su parte, tampoco se lo permite. Así, la secretaria general, Cuca Gamarra, será la encargada de plantar cara al presidente del Ejecutivo.

Durante su discurso, que fue duro tanto en el fondo como en la forma, Feijóo fue más allá e instó al Ejecutivo a preparar «ya mismo los presupuestos del año 2023». «Si el de 2022 ya no sirve, sería dramático no aprobar el de 2023», apuntó el expresidente gallego tras aseverar que las neuvas cuentas «deben estar centradas en las necesidades de las familias, y no en las tesis radicales de sus socios de Gobierno». Un mensaje que se produce tras la negativa de los ministros de Unidas Podemos a apoyar el incremento de los gastos de Defensa comprometido en la reciente Cumbre de la OTAN, lo que ha ensanchado la brecha existente en la coalición.

Feijóo advirtió también sobre el sombrío panorama económico que se avecina y lo comparó con la crisis económica de 2007, durante la segunda etapa del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. «La situación es muy compleja. Ya no estamos hablando de síntomas, sino de hechos claros», aseveró.

Aunque durante este tiempo, destacó Feijóo, sí ha habido un indicador que ha crecido: la recaudación de impuestos entre enero y mayo, que ha hecho al Estado ingresar, como consecuencia de la inflación, 15.600 millones de euros más de lo previsto. Feijóo afeó al Gobierno que ahora se niegue a devolver a las familias, a los autónomos y a las empresas dicho exceso de recaudación. También aprovechó para cargar contra «el gasto superfluo del Ejecutivo más caro, insolidario y amplio de la democracia».

En este sentido, el presidente del PP reprochó que la respuesta del Ejecutivo ante la adversidad consista en «redoblar la guerra ideológica», en alusión a la Ley de Memoria Democrática y el pacto alcanzado con EH Bildu –cuyos miembros «aún jalean aquel régimen del terror», recordó Feijóo–, para sacar adelante dicha norma.

