Feijóo: «Estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, subió este sábado el tono contra Pedro Sánchez y lo acusó de creerse impune «ante todo y ante todos». «Estamos ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto», dijo Feijóo en Tarragona, donde arropó al ... candidato popular a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Alberto Fernández. «Jamás en la historia de España habíamos visto una cosa como esta», en referencia al supuesto autoritarismo de Sánchez, proclamó el líder popular.

Feijóo también criticó a Sánchez por «trasladar al conjunto de los españoles sus problemas». «Si Sánchez tiene problemas personales o judiciales, que los resuelva, pero que no se los impute a la ciudadanía porque España no tiene un problema, lo tiene él«, dijo, antes de afirmar que «no es ético» que el presidente «arrastre a la ciudadanía» por su situación particular. «No cree problemas a los españoles, no podemos estar pendientes de sus problemas», le ha reclamado a Sánchez, antes de pedirles a los españoles «que no se dejen engañar».

Además, ha criticado las arremetidas de dirigentes del PSOE contra la judicatura y la prensa. «Cuando alguien ataca a los jueces y a los periodistas, está atacando la democracia», ha subrayado.

«Si usted se quiere marchar, márchese, que no hay ningún problema. Si, total, tiene usted dos posibilidades: o se marcha ahora o lo haremos marchar en las urnas», ha apuntado el líder del PP, que ha incidido en que su proyecto para Cataluña no tiene «políticos mesiánicos que se miran al ombligo mientras los ciudadanos resuelven sus problemas», en referencia a Sánchez, pero también al expresidente de la Generalitat y aspirante de Junts, Carles Puigdemont.

Feijóo también ha lamentado la gestión de los gobiernos nacionalistas, que han hecho que Cataluña, pese a ser «la comunidad en la que más impuestos se pagan», tenga un «mediocre funcionamiento de los servicios públicos».

Respuesta ciudadana

La acometida del PP contra Sánchez se concretó este sábado en dos iniciativas más. Por un lado, los populares lanzaron un vídeo en el que invitan a la ciudadanía a contestar a la carta de Pedro Sánchez para «transmitirle los problemas reales a los que los españoles se enfrentan en su día a día».

Bajo el título de 'En legítima defensa', solicitan a los ciudadanos a través de las redes sociales que compartan con el presidente del Gobierno «las cuestiones que les afectan diariamente, entre las que se encuentran asuntos tan serios y preocupantes como la subida de los precios, el acceso a la vivienda o la inseguridad». Para ello han puesto a su disposición un correo electrónico al que enviar las misivas, «siempre desde el respeto a la hora de expresarse», y que la formación hará llegar al jefe del Ejecutivo.

Además, el PP se movió en el terreno demoscópico. Denunció que la encuesta 'flash' encargada por el CIS sobre la carta de Sánchez es un modo de «financiación ilegal» de la campaña del PSOE en Cataluña y exigió el fin inmediato de las preguntas «absolutamente manipuladas con el objetivo de ofrecer una visión deformada de la realidad social».

El PP también publicó una encuesta, encargada por ellos mismos a Sigma Dos, que sostiene que el 56,4% de los españoles cree que el presidente anunciará mañana que seguirá al frente del Ejecutivo, mientras que dos de cada diez (21,2%) piensan que se someterá a una cuestión de confianza y el 77,6% considera que esta estrategia está pensada para continuar en el poder y no dimitir.