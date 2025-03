Feijóo culpa «personalmente» a Sánchez del fracaso del pacto por preferir a ERC y Bildu

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Sábado, 29 de octubre 2022, 15:28 | Actualizado 16:58h. Comenta Compartir

Para el PP ya no es siquiera cuestión de gobernabilidad de un Ejecutivo «Frankenstein» y plagado de «incoherencias», sino de sentirse más cómodo entre los «radicales» e «independentistas» que con los «constitucionalistas». Alberto Núñez Feijóo atribuyó este sábado a Pedro Sánchez la «decisión personal» de hacer saltar por los aires el acuerdo para la renovación del Poder Judicial por su debilidad por sus socios, sea cual sea la materia. Y por haber mentido, jugando a todas las bandas, con pactos «con los que queremos fortalecer la Constitución y el Estado de Derecho y al mismo tiempo con los que quieren debilitarlo».

Cuando todavía el terremoto de la ruptura del acuerdo sobre el CGPJ sigue sembrando de réplicas la política nacional, el líder de la oposición buscó el cara a cara con Sánchez, presentándole, ya no solo como el presidente de Gobierno que prefiere para cualquier pacto a ERC o a EH Bildu, sino como un político descontrolado, que «no tiene freno» a la hora de hacer cualquier cosa para «seguir en el poder» y que a estas alturas de la película ya «no está dispuesto a reconocer errores o echar marcha atrás».

«No es posible mentir a todos todo el tiempo. Suspendimos los contados ante la constatación de que el Gobierno quería debilitar a nuestras instituciones», apuntó Feijóo ante los suyos, durante una multitudinaria comida en Lugo del PP gallego. Allí, el líder de los populares se esmeró en explicar que la decisión de romper las conversaciones nada tuvo que ver con presiones externas o internas, sino con la confirmación de que Sánchez estaba jugando simultáneamente a varias bandas.

La ruptura- insistió Feijóo- solo sobrevino al ratificar que el jefe del Ejecutivo únicamente buscaba al PP por una cuestión de «aritmética parlamentaria» porque Sánchez de forma paralela estaba negociando a espaldas del principal partido de oposición la rebaja de las penas del delito de sedición para contentar a los republicanos catalanes. «Nos estaba mintiendo durante la negociación. Nos decía que quería proteger el Estado de Derecho y mientras con la otra mano lo desprotegía», apuntó el número 1 del PP. «Sánchez prefiere acordar y pactar con el radicalismo y e independentismo que con el constitucionalismo», zanjó.

Feijóo dijo entender las dificultades de contentar a una «coalición de intereses minoritarios» y «variopintos» y en la que los socios reconocen sin ambages que España «les importa un comino». Es más, el presidente del Partido Popular dijo que había decidido que «valía la pena» el «ayudar un Gobierno en descomposición» para evitar un mayor «desgaste a España» y que por eso habían «tendido la mano» para varios pactos, entre ellos el de la fallida renovación del Poder Judicial.

Pero el líder del PP dejó claro que ese tiempo de acercamientos parece haberse acabado tras lo que presentó como una negociación a varias bandas y una auténtica traición al principal partido de la oposición. «No se puede pactar la reforma del Código Penal con aquellos que no están dispuestos a cumplir la Ley»; «Sánchez quiere conculcar el Código Penal a la carta de sus socios»; «no es posible despolitizar la justicia y hacer indultos a los políticos»; «quiere despenalizar los delitos graves contra el Estado para preparar el terreno para que sigan haciéndolo»; «el Código Penal no se pacta con los que delinquen sino que se aplican a los que delinquen»; «O se defiende el Estado con todas sus consecuencias o lo entrega a los que sublevaron contra el Estado y que digan ellos lo que es delito y no es»…. Las embestidas de Feijóo dejaron claro que en cuestión de horas las distancias entre ambos mandatarios se ha ensanchado más que nunca.

Alberto Núñez Feijóo dio a entender que no queda nada de la débil tregua de las dos últimas semanas entre populares y socialistas para acercar posiciones en la renovación del GCPJ tras la dimisión de Carlos Lesmes. El expresidente de la Xunta lanzó toda la artillería contra el jefe del Gobierno central, al que acusó de «mercadear» con sus socios para sacar adelante los presupuestos generales con cuestiones totalmente ajenas a las cuentas del Estado como la propia rebaja de pena del delito de sedición para contentar a ERC, el acercamiento de presos para satisfacer a Bildu, o la inclusión de las selecciones autonómicas en las competiciones internacionales como guiño al PNV.

Y en este contexto, y en el fin de semana que el PSOE celebra el 40 aniversario de la llegada al poder de Felipe González, Feijóo presentó al PP como el «cambio» que espera el país. Una «mayoría diferentes para gobernar a España», apuntó el presidente de los populares con la vista ya puesta a las generales de dentro de un año.

