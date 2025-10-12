Feijóo critica el «despiste» en Oriente Próximo de Sánchez, ausente de los corrillos del 12-0

La recepción ofrecida por Felipe VI en la recepción en el Palacio Real que sigue al desfile militar anual de celebración del 12 de Octubre ... se recordará en esta edición porque, por primera vez, el presidente Sánchez no departió con los periodistas en los populares corrillos. Una ausencia que fuentes de La Moncloa han enmarcado en el viaje que protagonizará este lunes el jefe del Gobierno a Egipto para participar en la firma internacional del plan de paz para Oriente Próximo patrocinado por Donald Trump y en el que se desplazará junto a un veintena de reporteros. Pero para Alberto Núñez Feijóo, esta es la evidencia de que su rival no lo tiene «fácil» para hablar «de lo que está pasando en el país».

Feijóo ha hecho alusión así a las causas por corrupción que asedian al presidente, a su Ejecutivo y al PSOE y que volverán a llevar este miércoles y jueves ante el Supremo al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García. Ante la expresión que le espetó, socarrón, Sánchez - «Ánimo, Alberto»- en su duelo en la sesión de control de este pasado miércoles en el Congreso, el aludido ha replicado que él está muy animado porque no tiene imputado a nadie de su entorno personal o político directo. Pero en un contexto muy marcado por los movimientos en la política exterior, y singularmente, por las inesperadas expectativas de paz alentadas por el plan de Trump asumido por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y por Hamás, ha sido ahí donde Feijóo ha cargado las tintas contra Sánchez.

Para el jefe de la oposición, que el Gobierno y sus socios promovieran la aprobación por el Congreso del embargo de armas a Israel, al que su partido se opuso, en pleno impulso a la iniciativa que se ha concretado en un alto el fuego en Gaza, constituye la prueba del «despiste exterior» del presidente y sus aliados. Feijóo se ha mostrado muy crítico con una izquierda que, a su juicio, ha pasado del «no a la guerra al no a la paz» y ha extendido los reproches a la falta de una felicitación oficial por parte del Ejecutivo a María Corina Machado, la líder de la oposición al chavismo en Venezuela obligada a vivir en la clandestinidad, por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Un silencio que el jefe de filas del PP ha vuelto a vincular con intereses económicos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el país caribeño, al tiempo que se ha congratulado de que la distinción de proyección global a Machado suponga el triunfo de «la verdad sobre la mentira».

Feijóo también se ha manifestado, a preguntas de la prensa, sobre su fijación de posición en la guerra abierta en torno a la aborto entre Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ha justificado su salida no para poner pie en pared ante la amenaza de Ayuso de no cumplir con el mandato legal de crear un registro confidencial de médicos objetores a la interrupción voluntaria del embarazo -lo fue la interpretación extendida-, sino para contestar a un Sánchez al que ha advertido de que él no se dejará enredar en esta polémica. «Estoy muy mayor», ha ironizado.