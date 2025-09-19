HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y Aznar, este viernes, en la clausura del Campus FAES 2025. EFE

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

El líder del PP y el expresidente coinciden en que el Gobierno utiliza el conflicto de Gaza para tapar sus problemas con la corrupción

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:01

El PP se esfuerza en unificar sus discursos sobre Gaza para escapar de la presión del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos días ... ha moderado sus declaraciones sobre la masacre en la Franja, y José María Aznar, representante de los 'halcones' del partido, han aparcado posibles divergencias y en el cierre del Campus FAES 2025 se han centrado en lo que les une, esto es, la crítica a la utilización que Pedro Sánchez está haciendo del conflicto en Palestina y en general, de la política exterior de España, para tapar los escándalos de corrupción del Ejecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    La Junta está dispuesta a negociar la equiparación salarial de los funcionarios
  3. 3

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  4. 4 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  5. 5 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  8. 8

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  9. 9 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  10. 10 Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez

Feijóo y Aznar ajustan sus discursos sobre Gaza para no dar armas a Sánchez