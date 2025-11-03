Feijóo apela a Vox para relevar a Mazón y le tilda de víctima por la «cacería» de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo esperó hasta el final de su intervención ante el comité ejecutivo nacional del PP, con la ausencia de prácticamente todos los presidentes ... autonómicos del partido, para referirse al elefante en la habitación. El líder nacional considera que el paso a un lado dado este lunes por Carlos Mazón, un año después de la peor catástrofe natural de España, es una «decisión correcta» y ha apelado a Vox para que facilite «cuanto antes» la elección de un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Lamentó también que su barón haya sufrido una «cacería política y personal» dirigida por Pedro Sánchez y su Gobierno contra los que volvió a cargar por no haber declarado la emergencia nacional. «No lo hicieron –dijo- porque no quisieron hacerlo».

El líder del PP respaldó que Mazón hubiese reconocido en su comparecencia su «equivocación» y la asunción de «errores» hasta las «últimas consecuencias» pero dejó claro que «no es un asesino». Los populares centrarán ahora todos sus esfuerzos en sacar adelante una investidura pero dejan la pelota en el tejado de Vox. «La tarea más urgente sigue siendo la reconstrucción», recalcó Feijóo. Cuando se consuma la dimisión del actual presidente de la Genralitat Valenciana habrá un plazo de 12 días para presentar candidaturas. Pero si no se llega a un acuerdo, el PP apretará el botón del adelanto electoral.

En el primer partido de la oposición inciden en la tesis de que «ninguna emergencia nacional depende de una sola persona». Feijóo insistió en que si Moncloa tenía claro que si la gestión del Gobierno de la Generalitat no era lña correcta «deberían haber intervenido». «El PSOE se equivoca –avisó el jefe de los populares si cree que con esto borra sus responsabilidades». Es más, calificó de «miserable» las palabras de Sánchez diciendo que «si quieren ayuda, que la pidan». «Claro que los ciudadanos pidieron recursos y nunca se lo dieron», aseveró.