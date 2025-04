El Gobierno abona el terreno a rebajar también la malversación y pone al PP en guardia

El Gobierno se resiste a decir ya que, además de suprimir en el Código Penal el principal delito por el que fueron condenados los líderes del 'procés', el de sedición, está también dispuesto a ceder a la demanda de Esquerra para que se rebajen las penas de la malversación, la otra figura que pesa sobre varios de ellos, como Oriol Junqueras, que pese al indulto se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público hasta 2031. Argumentalmente, sin embargo, ya ha empezado a abonar el terreno para dar un paso que, además de beneficiar a políticos independentistas, podría evitar la prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán por los ERE.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, juez de profesión, defendió este lunes que existe una «desproporción» en la regulación actual de ese tipo delictivo. «No es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo -alegó en una entrevisa en Antena 3- que aquel que no se lo lleva». Ni Griñán, exlíder del PSOE de Andalucía, ni los principales responsables del 'procés' fueron condenados por enriquecerse con dinero público sino por una administración desleal del mismo. Y de eso se les acusa también a casi una treintena de exaltos cargos de la Generalitat aún pendientes de sentencia judicial.

El delito de malversación fue modificado en 2015 dentro de la reforma del Código Penal impulsada por los populares para, entre otras cosas, introducir la prisión permanente revisable al calor de casos como el de Mariluz Cortés o Marta del Castillo. Los socialistas votaron en contra precisamente por su oposición a este castigo que consideraban «populismo punitivo». Sin embargo, durante la tramitación pelearon para endurecer varios artículos referidos a la corrupción y acusaron al PP de ser «duro frente al débil y débil frente al corrupto». Eran los tiempos en los que se juzgaba el 'caso Gürtel', por el que, por cierto, también hubo cargos del PP condenados por malversar no para su propio lucro sino para otro fin, la financiación irregular del partido.

La enmienda que ERC ya ha anunciado que pretende presentar al texto que el pasado viernes registraron el PSOE y Unidas Podemos iría, según avanzaron desde la formación, por ese mismo camino apuntado por Robles, quien llegó a afirma que la regulación en vigor «no es justa». Los socialistas alegan que este tema no ha sido negociado con los republicanos y que habrá que esperar a la redacción de la propuesta antes de decidir. Pero lo que, desde luego no hay es un no de partida. Más bien al contrario, hay una puerta abierta.

En línea con lo manifestado por el propio Sánchez el domingo en 'La Vanguardia', el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, admitió en la SER que el asunto «se puede plantear» durante una tramitación. Una tramitación que, además, se hará de forma exprés. No en vano, la intención del PSOE -y para ello se decidió este lunes convocar este mismo viernes la segunda Junta de Portavoces de la semana- es que el debate de toma en consideración pueda celebrarse ya la próxima semana.

«En el PSOE tenemos claro que la política de construir convivencia en Cataluña es buena para todos. Se hereda una tensión insoportable y con Pedro Sánchez se toman medidas valientes para el reencuentro. En estas decisiones. como pasó con los indultos, algunos pueden tener dudas. Pero con el tiempo ven que ha sido positiva», esgrimió.

«Sería el colmo»

El PP avisó este lunes al Ejecutivo que incluir también en la tramitación de la proposición de ley en el Congreso una reforma del delito de malversación «sería ya el colmo», reconoció Alberto Núñez Feijóo ante cúpula del partido y sus dirigentes territoriales. Los populares están convencidos de que es una maniobra del Gobierno para evitar tener que aprobar en Consejo de Ministros un indulto para Griñán. «Si de esa carambola los condenados de los ERE también se pueden salvar le va a venir bien a Sánchez, porque así no va a tener que decidir indultarlos que apuntan en el PP andaluz. «Lanzaron durante semanas el globo sonda sobre el posile indulto y vieron que se le venía en contra», ratifican en Génova.

LA CLAVE: Desproporción. La ministra de Defensa, Margarita Robles, alega que la actual regulación «no es justa»

En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo recriminó al presidente que amague ahora con la reforma de la malversación e incidió en la «irresponsabilidad» que está cometiendo con la derogación del delito de sedición y cambiándolo por un delito de desórdenes públicos agravados, con una sustancial rebaja de las penas. Una iniciativa, aseguró el dirigente gallego, que no comparten la mayoría de los ciudadanos ni muchos dirigentes socialistas que le han trasladado estos días su «estupefacción y tristeza» por lo que considera una concesión sin nada a cambio a los soberanistas. «Es una cacicada injustificable», censuró.

El viernes el líder del PP ya anunció que, si llega a la Moncloa, revertirá la reforma legal y volverá a incluir la sedición. Este lunes avanzó que su partido impulsará una propuesta en el Congreso para que la sedición se mantenga en el Código Penal, así como tipificar la convocatoria de un referéndum ilegal, una iniciativa aún por concretar con la que busca presionar a diputados socialistas para que rompan la disciplina de voto y contribuyan a «frenar la deriva de Sánchez».

Feijóo incidió en que esta última cesión a los secesionistas catalanes voló todos los puentes entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y avisó de que no se recuperará la interlocución hasta que el PSOE no frene en su intención de «perdonar a los sediciosos» y poner en jaque «la igualdad de los españoles ante la ley». «Si (el Ejecutivo) para mantener la interlocución con Esquerra tiene que hacer un Código Penal a la carta, para mantener cualquier interlocución con nosotros tiene que hacer exactamente lo contrario», zanjó.