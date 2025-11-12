HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención. EP

Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría

El líder del PP vuelve a exigir a Sánchez que convoque elecciones para evitar dos años de «parálisis» y «desgobierno»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

Alberto Núñez Feijóo ha rechazado de un manotazo todas las apelaciones al diálogo de Pedro Sánchez, que el líder del PP ha interpretado como ... un brindis al sol. «No cuente con el grupo mayoritario de esta Cámara, no cuente conmigo ni para esto ni para nada», ha zanjado Feijóo, que cree que el presidente del Gobierno está «muerto de miedo» por sus problemas judiciales, un temor que ha ejemplificado con el 'caso Leire': «El presidente quiere que se limpie sin límite», ha recordado el líder del PP a Sánchez las palabras de uno de los mensajes de Leire Díez, antes de preguntar: «¿Es usted también el presidente de las cloacas?». «Usted es el que más sabe de corrupción de España», ha zanjado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  6. 6 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo
  10. 10 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría

Feijóo advierte a Sánchez de que no cuente con él para salvar su minoría