Feijóo acusa a Sánchez de usar a los pensionistas como «escudos humanos»: «Es mezquino e inmoral»

Alberto Núñez Feijóo acusó este juevs a Pedro Sánchez de «mezquino» e «inmoral» por utilizar a los pensionistas como «escudos humanos» para ocultar su última ... bofetada política, después de que solo consiguiese salvar la víspera en el Congreso uno de los tres decretos que había llevado y por el apoyo, precisamente, del PP. Una fragilidad parlamentaria que impidió al Ejecutivo sacar adelante su decreto ómnibus, que incluía la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público, entre otras medidas sociales. «El Gobierno quiere enturbiar y engañar a los pensionistas. Lamentablemente, está utilizando a los pensionistas como escudos humanos, como rehenes, y para nosotros son sagrados. Esto es algo inadmisible y mezquino. Es inmoral», defendió el líder de los populares durante su visita a la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

Feijóo justificó el no de sus diputados al «trágala» que a su juicio suponía el decreto «trampa» que incluía el traspaso al PNV de la titularidad de un palacete en París que fue sede de el Gobierno vasco en el exilio. «Nosotros decidimos sí a la subida de las pensiones y no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas»; «sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA» y «sí a Valencia y no a la ocupación ilegal de las viviendas», aseguró.

En el principal partido de la oposición tratan de trasladar «tranquilidad» a los jubilados porque «hay un mes» para enmendar la situación, después de que el Gobierno haya garantizado la subida del 2,8% de las pensiones en enero. Exigen a Sánchez que convoque un Consejo de Ministros extraordinario cuanto antes para aprobar nuevos decretos limpios sin «paquetes trampa» o apoye las iniciativas que han registrado en el Congreso ya para garantizar el poder adquisitivo de los mayores o las ayudas para los afectados por la dana, entre otras medidas sociales. «Tiene nuestras medidas registradas en la Cámara y las podemos aprobar ya», instó Feijóo a Sánchez aunque asume que no las respaldará. «El Gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora -resumió- es bloquear España».

En en el PP no creen que los intentos de la Moncloa porque cale en la opinión pública que son responsables -junto a Junts- de que no entre en vigor la subida de las pensiones vayan a tener éxito e insisten en que «no tenemos la culpa de la fragilidad del Gobierno». Recuerdan, además, de que a pesar de que Feijóo advirtió a Sánchez durante su investidura de que no le llamase cuando sus socios independentistas le volverían a dejar tirado, «ahora estamos enmendando la tragedia parlamentaria del Ejecutivo».

El PNV, «satélite del PSOE»

La inclusión en el texto del cambio de titularidad del palacete de la discordia al PNV «en contra de una sentencia del Tribunal Supremo» para «comprar» además los votos de los de Andoni Ortuzar ha terminado por dinamitar todos los puentes con la formación nacionalista vasca. Los populares, incluso, no descartan acudir a los tribunales. Alegan que el alquiler recogido de un millón al año a los nacionalistas para seguir utilizando el inmueble como sede del Instituto Cervantes en la capital gala atenta directamente contra la ley de financiación de partidos.

En la dirección del PP no ven posible reconducir la maltrecha relación con el PNV mientras sea «un satélite del PSOE» y han pasado al ataque con su otrora socio. «Cuando el PNV vuelva a ser otra vez un partido que tenga criterio y que pueda pactar con unos y otros, en función del objetivo del pacto, es evidente -dijo Feijóo- que podrá hablar con el PP». Pero, mientras sea «un socio estratégico en Euskadi y en Madrid, a favor del sanchismo», apuntaló el político gallego, »se deberá exclusivamente a él« y, por lo tanto «es imposible hablar con alguien que no quiere hablar».