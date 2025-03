Feijóo acusa a Sánchez de «cálculo político» y «falta de humanidad» en la gestión de la DANA

Alberto Núñez Feijóo ha salido con todo a la tribuna del Congreso de los Diputados para arremeter contra el presidente del Gobierno por la gestión ... de la DANA. El presidente del Partido Popular ha afeado en el pleno a Pedro Sánchez que acuda a la Cámara Baja para rendir cuentas «un mes tarde». «Colocaron a sus afines en RTVE cuando la gente se estaba ahogando (...) Escuchándole parece haber hecho todo por las víctimas, pero hasta ese momento solo hizo cálculo político», le ha espetado el jefe de la oposición.

El expresidente gallego ha lamentado que la política «no ha respondido como debiera» y ha criticado que la «única urgencia» del Gobierno fuera la de sacar adelante la renovación de la cúpula de RTVE -el 30 de octubre, cuando ya comenzaba a informarse de, al menos, medio centenar de fallecidos, el pleno del Congreso siguió adelante-. «Deberíamos hablar de cómo evitar que algo así pueda volver a suceder, pero cero autocrítica. Solo culpa a los demás. ¡Qué falta de humanidad!», ha exclamado el expresidente gallego en sede parlamentaria.

Feijóo ha vuelto a echar en cara al secretario general del PSOE que estuviera en La India y después en Azerbayán en la COP29 durante la fatídica jornada del pasado 29 de octubre y que «no tenga autocrítica porque sólo culpa a los demás». Además de insistir en que Moncloa «debió declarar la emergencia nacional porque son el gobierno y tienen los recursos».

«La gente no le va a perdonar que no ejerciera sus competencias», ha afirmado el líder de los conservadores antes de, eso sí, reiterar su apoyo para la reconstrucción de las zonas más afectadas por la peor DANA de la historia. No obstante, Feijóo ha aprovechado la ocasión para dejar claro que, a su juicio, las ayudas que el Gobierno ha puesto encima de la mesa «no son suficientes». «Le pedimos 10.000 euros por coche y el IVA cero en su compra, al igual que el IVA cero en la reconstrucción de los domicilios».

En la réplica, el jefe de la oposición no ha rebajado el tono. «Ser presidente no es subirse al falcon ni hacer negocios desde la Moncloa. Ser presidente es acompañar a los españoles en su dolor y enfado cuando es posible. Los ciudadanos no merecen un gobierno que les siga fallando», ha señalado Feijóo.

Feijóo ha llegado a echar en cara al líder socialista no hablar ni un solo minuto de su intervención sobre la sospecha de corrupción que se cierne sobre su persona, partido y Gobierno. En concreto, el líder gallego ha hecho referencia a los «negocietes» de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, «con un master para llevarse el dinero a casa». «Nuestro país no merece esta infamia. Merece un Gobierno que no les falle», ha asegurado el líder de los conservadores.