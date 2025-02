El Congreso rechaza en primera votación el Consejo de RTVE pactado por el bloque de investidura

Cristina Cándido Martes, 12 de noviembre 2024, 14:00 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

El Congreso tendrá que votar este jueves la elección de los once candidatos para formar parte del Consejo de RTVE propuestos por el PSOE y ... sus socios parlamentarios después de que este jueves, como estaba previsto, no lograra el apoyo requerido y cualificado de dos tercios de la Cámara. En una votación por llamamiento y en urna -lo que implica que el voto es secreto- y en la que PP y Vox no participaron, el resultado fue de 174 votos a favor, dos en blanco y uno nulo.

Si bien la votación se quedó dos por debajo de los 176 apoyos que el Ejecutivo necesitará el jueves, la portavoz de la formación valenciana, Águeda Micó, se comprometió a cambiar el sentido del voto de Compromís -que votó en blanco como protesta por el momento elegido para la reforma, en medio de la tragedia de la DANA- a fin de no tumbar la elección de los consejeros. Con estos dos apoyos el PSOE ya no dependería del voto del exministro José Luis Ábalos, investigado en el 'caso Koldo', y que no participó en la votación. El Gobierno consiguió hace dos semanas y no sin polémica el aval necesario de la Cámara baja para modificar la designación del órgano de gobierno de RTVE. El debate escenificó las discrepancias entre el bloque de PP y Vox frente a la estrategia del Gobierno y sus aliados en torno al proceso legislativo para la renovación de la cúpula del ente público en paralelo a la gestión de la DANA. Si bien el PSOE defiende que la ampliación de las mayorías para renovar el Consejo servirá para representar la pluralidad del Estado y evitar los bloqueos, la oposición acusó al Ejecutivo de hacerse con el control de la radio y televisión públicas. «Encierra una burda cacicada», criticó la diputada del PP Macarena Montesinos, calificando de «bajeza moral» el momento elegido. También los de Santiago Abascal tildaron de «vergonzoso» el pleno extraordinario del 30 de octubre, cuando ya se conocían las devastadoras consecuencias de la riada, y clamaron contra el «asalto del Gobierno a RTVE para colocar a once de los suyos en el Consejo, sin ninguna empatía con el pueblo español». El diputado socialista Vicent Manuel Sarrià cargó a su vez contra las derechas por «utilizar espuriamente la catástrofe en Valencia para prolongar el bloqueo del que en gran medida son responsables». Más incisivo incluso se mostró el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal, quien reprochó al PP de «dar lecciones cuando el presidente de la Generalitat estaba reunido para montarse a medida su televisión autonómica», en un dardo a los populares por la criticada comida que mantuvo Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el día que se desató la tormenta y tras la que llegó tarde a la reunión del Cecopi tras varias horas incomunicado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

RTVE Radio Television Española