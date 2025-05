El exvicerrector de la Complutense asegura que recibió una orden expresa del rector de crear una cátedra para Gómez

El exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio, el responsable académico que supervisó la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía ... Begoña Gómez, afirmó este viernes ante el juez que fue el actual rector, Joaquín Goyache, el que le dio una orden expresa de crear una cátedra para la esposa del presidente del Gobierno.

Según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de Doadrio como testigo ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, no aclaró sin embargo si Goyache, otrora gran valedor y defensor de las capacidades de Gómez, le dio las instrucciones para poner en marcha esa cátedra antes o después de que el rector, tal y como ha confesado ante el propio instructor Juan Carlos Peinado, fuera llamado por la Secretaría de Moncloa para mantener una reunión con la esposa de Pedro Sánchez en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Cabe recordar que la puesta en marcha de una cátedra universitaria para que fuera dirigida por una persona que ni siquiera es licenciada supuso un quebradero de cabeza para los responsables de la UCM, que tuvieron que acogerse a una «excepción» de su normativa para poder poner al frente a Gómez de tal responsabilidad. El propio Goyache, el pasado 5 de julio en su declaración como testigo, confesó que fue la propia mujer del presidente la que le informó de que ambicionaba ese puesto en la reunión a la que le convocó en julio de 2020 personalmente en La Moncloa.

Por entonces, Gómez ya había registrado la propia marca de Transformación Social Competitiva en la Oficina de Patentes. Y, según relató este viernes Doadrio al juez, él mismo le advirtió a la investigada de que aunque ella tuviera esa marca registrada no podía usar en beneficio propio el famoso software desarrollado en el seno de esa cátedra y que , según el informe remitido por la Complutense al juez, podría estar siendo objeto de una «apropiación indebida» por parte de la imputada.

Por esa herramienta la Complutense desembolsó en tres tandas un total de 102.848,79 euros. Tres facturas, de las que este viernes el exvicerrector dijo no saber nada, que sirvieron para costear esa plataforma dedicada a elaborar «informes de impacto social y medioambiental» de pequeñas y medianas empresas. Ese software, sin embargo, acabó ofreciéndose desde la web de la empresa que Gómez creó en noviembre del pasado año (Transforma TSC SL) con un capital social de 3.000 euros, que no tiene trabajadores, que tiene su sede en el piso de Pozuelo de Alarcón de la familia Sánchez-Gómez y de la que la mujer del presidente es la administradora y socia única. En el Registro Mercantil sobre Transforma TSC la universidad pública madrileña no figura por ningún lado.

El segundo testigo de la jornada fue José María Coello, el sucesor de Doadrio en el cargo de vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Complutense. Coello, que no intervino en la creación de la cátedra, explicó al juez que Gómez asistió finalmente el pasado 2 de julio a una reunión en el Complutense –tras ser aplazada por la muerte de su padre- para explicar varias de las supuestas irregularidades encontradas en la investigación. En ese encuentro, Gómez habría intentado aportar documentación, al parecer unas memorias, pero para entonces Coello se negó a aceptar esos papeles por entender que tenía que haberlos entregados antes y porque ya había un procedimiento judicial abierto por estos hechos.