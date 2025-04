Esquerra y Junts fijan la amnistía como el paso previo a la negociación de la autodeterminación

Esquerra y Junts han presionado al Gobierno en el debate de la ley de amnistía, al advertirle de que la aprobación de las medidas ... de gracia no supondrá pasar página a su reivindicación independentista y el 'procés' no se acaba, sino todo lo contrario. La tramitación y la posterior validación de la norma ha de ser la vía, según las fuerzas secesionistas, o la ventana que abra la negociación de un referéndum sobre la autodeterminación. Si el Gobierno y los socialistas hablan de reconciliación, los nacionalistas catalanes insisten en mantener el pulso reivindicativo y en reclamar pasar a la fase de la negociación de un referéndum.

Esquerra y Junts se han lanzado a tumba abierta a la precampaña de las catalanas, el día después de que el presidente de la Generalitat anunciara el adelanto electoral en Cataluña, y ambas fuerzas se han apuntado el mérito de haber arrancado a los socialistas una ley que no hace mucho negaban públicamente. «No pararemos hasta ejercer el derecho a la autodeterminación», ha advertido la diputada republicana Pilar Vallugera.

«Hace cuatro años que decimos que esta ley debe existir y ahora finalmente llegamos a la resolución de una primera parte, necesaria, pero no suficiente, para resolver el conflicto político», ha señalado la parlamentaria de Esquerra. Cuando la ley esté vigente, según ERC, debe servir para fijar las condiciones para afrontar el «segundo paso del conflicto», que pasa a su juicio por la celebración de un referéndum sobre la independencia. «No hubo golpe de Estado, no hubo malversación y sobre todo no ha habido terrorismo. Éste es el reconocimiento de que no lo hubo», ha rematado Vallugera.

En la misma línea, el diputado de Junts, Josep Maria Cervera, se ha dirigido al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños: «A los que quieren pasar página», le ha espetado. La única hoja que pasa esta ley, le ha advertido, es la «represión». Y a su entender, «abre una ventana» para negociar el futuro de Cataluña. «A los que nos preguntáis: ¿Y ahora qué? Ahora Junts y a por todas», ha rematado en clave electoral. «Esta es la mejor ley de amnistía posible», ha asegurado. Ha negado que sea una norma hecha a medida de nadie, lo que era a medida, ha dicho, han sido condenas, sentencias, fianzas, multas, una sedición, malversación, jueces, juzgados, terrorismo y detenciones. Junts sí ha defendido por qué votó en un primer momento contra la ley, para conseguir que fuera integral y de aplicación inmediata y ajustada al derecho internacional, y ha destacado que ha sido «fruto de la generosidad colectiva».