¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
José Luis Ábalos a su salida del Supremo el pasado miércoles tras conocer que quedaba en libertad. EFE

Un errático Ábalos se asoma al precipicio

Los bandazos en la estrategia del exministro y exdirigente del PSOE le acercan a la prisión provisional y le exponen a una condena de hasta 20 años de cárcel

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:14

La «errática estrategia» que José Luis Ábalos está protagonizando desde que el Congreso autorizó en enero pasado el suplicatorio para investigarlo en su condición de ... diputado empieza a cansar al juez del Tribunal Supremo. El instructor Leopoldo Puente solo espera que el desembarco este jueves del exfiscal Carlos Bautista como nuevo defensor del imputado cambie algo las cosas. Porque lo cierto –coinciden todas las fuentes consultadas– es que tanto «vaivén» lo único que hace es acercar cada vez más al exsecretario de Organización del PSOE a prisión preventiva y a la posibilidad de una condena que podría llegar hasta los 20 años de cárcel por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, los delitos que le imputan hasta la fecha.

