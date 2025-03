ERC, molesta con Junts por ceder el primer intento de investidura al PSC

ERC ha expresado este jueves públicamente el malestar que existe en la formación republicana por los últimos movimientos de Junts. La aprobación de la ley ... de amnistía ha propiciado una nueva unidad independentista, que entre otras cosas ha dado como resultado la investidura del juntero Josep Rull como presidente del Parlament. El pacto secesionista lo sellaron en Ginebra Carles Puigdemont y Marta Rovira, a espaldas de Oriol Junqueras.

ERC, en cualquier caso, ha salido este jueves a criticar públicamente a los junteros por cambiar su estrategia y desmarcarse de un primer debate de investidura. Antes del acuerdo entre Junts y ERC, los junteros daban a entender que su objetivo era pactar la presidencia de la Mesa para garantizarse que Puigdemont fuera designado en primer lugar, antes que Salvador Illa. Tras lograr la presidencia del Parlament, las tornas han cambiado. Junts no tiene prisa y hasta cede el turno a los socialista, según expresó días Jordi Turull, lo que ha encendido los ánimos en ERC. «Cuesta entenderlo», ha asegurado la portavoz republicana, Raquel Sans, en TV3. La vicepresidenta de la Cámara catalana ha criticado a sus socios postconvergentes por su tacticismo sobrevenido y sus cambios de planes. «Después de todo lo que se ha dicho», ha señalado, ahora resulta que Puigdemont «no quiere afrontar el primer debate de investidura», ha señalado. «Sorprende, porque por un lado se dice una cosa y por el otra, la contraria. No lo entendemos. Hace dos días decían que sumaba. O sumamos o no sumamos, pero está bien que lo aclaremos», ha afirmado. Creen que Junts busca ante todo que los republicanos queden retratados.

ERC es un polvorín. Los dos pesos pesados del partido están enfrentados: Marta Rovira, actual secretaria general, y Oriol Junqueras, que ha cesado como presidente, pero aspira a ser reelegido. Rovira es partidaria de la unidad independentista, mientras que Junqueras aboga por explorar un acuerdo para investir a Illa. El partido celebra este sábado un consejo nacional, donde empezará a fijar su posición. La sección de Lleida y las juventudes ya se han decantado por no investir a Illa. En Barcelona, la formación celebra hoy una consulta entre la militancia para decidir si entra en el Gobierno municipal del socialista Jaume Collboni. Si las bases lo avalan, ERC volverá al Ejecutivo municipal con el PSC 17 años después. La decisión de la formación en Barcelona ha dividido al partido, pues va en contra de la posición oficial de la dirección, que aboga por pasar a la oposición tras las últimas debacles electorales. Sans ha pedido este jueves desvincular la decisión en Barcelona con la negociación de la investidura.